Predsednik Srbije Aleksandar Vučić voli hiperbole, stvari su kod njega obično najveće, najbolje i najbrže u „novijoj istoriji“.

U taj koncept se uklapa i „revitalizacija“ Generalštaba koja će, sudeći po najavama, izići na to da Džared Kušner, zet Donalda Trampa, u centru Beograda saglasni luksuzne hotele i stanove.

U ponedeljak je Vučić rekao da je „oduševljen“ idejom, da će onde biti muzej i da niko ne brine jer on misli na sve.

Opet preterujući, Vučić je rekao da je „umro od smeha“ zbog komentara nekih medija da on prihvatanjem Kušnerove ideje „dobija politički uticaj“ na Trampa.

Mislio je, moguće, na tekst uglednog „Frankfurter algemajne cajtunga“ koji je u ponedeljak prenelo i „Vreme“.

Onde se navodi da podrška srpskih vlasti projektu – na kojem će masno zaraditi Trampov zet, ali i Ričard Grenel, jedan od najuticajnijih Trampovoih ljudi – „može da se pokaže kao politički korisna, ako Tramp ponovo postane predsednik – a posebno ako u svoj tim dovede Grenela“.

Tramp u sukobu interesa?

Radi se o velikim parama. Prema pisanju Njujork tajmsa, investicija bi bila teška oko 500 miliona dolara, a Srbiji bi išlo svega 22 odsto profita.

Grenel, za kojeg se govori da bi mogao postati državni sekretar ukoliko Tramp u novembru pobedi predsednika Džoa Bajdena, već godinama je u izvrsnim odnosima sa Vučićem i njegovim saradnicima.

Uprkos tome što je srpski predsednik „umro od smeha“ na tvrdnje da se davanjem lokacije Generalštaba nada većem uticaju u Vašingtonu, takve kritike se čuju i iz Sjedinjenih Država.

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business pic.twitter.com/o0HIYLkZWV

— Jared Kushner (@jaredkushner) March 15, 2024