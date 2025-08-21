„Dokumentarni“ film

21.avgust 2025. Novak Marković

„Vreme terora 2“: Novi „dokumentarac“ u režiji države

TV Informer emitovao je u četvrtak (21. avgust) „dokumentni film“, tačnije njegov drugi deo, „Vreme terora 2“. U novom „dokumentarcu“ u produkciji Centra za društvenu stabilnost, događaji iz Srbije povezuju se sa događajima iz Odese 2014. godine na način koji je objašljiv samo prorežimskim medijima