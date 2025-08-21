Petoro uhapšenih nakon protesta održanih u Novom Sadu prošle nedelje pušteno je da se brani sa slobode

Osumnjičeni K. V. (21) iz Novog Sada, S. T. (21) iz Veternika i B. V. (18) iz Novog Sada, koji se terete za krivično delo napad na službeno lice, pušteni su na slobodu.

Iz Osnovnog suda u Novom Sadu za portal 021 dodaju da su dvojica iz Odžaka, M. M. (40) i K. F. (37), takođe pušteni na slobodu.

Njima je izrečena mera zabrane posećivanja određenih mesta na kojima se održavaju prijavljeni i neprijavljeni javni skupovi i protesti u Srbiji.

U pritvoru nekoliko lica

U pritvoru su, po odluci Osnovnog suda, i dalje K. G. (38) i M. D. (23) iz Novog Sada, koji su privedeni zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje, kao i S. M. (40) iz Odžaka za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

U pritvoru je od juče (20. avgust) i pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović, dok je aktivistkinji te stranke Isidori Čeleketić određena mera kućnog pritvora, o čemu je „Vreme“ već pisalo.

Određen je pritvor do 30 dana osumnjičenima B. N. i J. B, koji se terete za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Sudija za prethodni postupak je 18. avgusta odredila i pritvor do 30 dana za M. D, K. D, V. N, P. V. i V. D, koji su osumnjičeni za napad na pripadnike jedinice „Kobre“ 13. avgusta ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

Blokada suda

Kao odgovor na hapšenja i pritvor, građani su u utorak i sredu, 19. i 20. avgusta, organizovali blokadu novosadskog suda, tražeći da privedeni budu pušteni na slobodu.

Studenti ističu i da su među uhapšenima i njihove kolege. I tada su izbili sukobi, a jake snage policije u opremi za razbijanje demonstracija uspele su da razbiju blokadu i omoguće ulaz zaposlenima u zgradu.

Studenti i građani u četvrtak (21. avgust) organizuju protest ispred suda, ali bez blokade. To čine, kako kažu, jer su im iz suda poručili da zaposleni ne mogu da uđu u zgradu i da zbog toga ne mogu da rade na slučajevima pritvorenih nakon protesta.

