Veterani padobranske 63. brigade kažu da je „u poslednje vreme došlo do ogromnog izliva nezadovoljstva omladine, studenata i građana Srbije”, što je kulminiralo nakon pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, gde je stradalo 15 ljudi, žena i dece.

„Emocije i saosećanje su proradili kod svih čestitih građana Srbije”, navodi se u saopštenju Udruženje veterana 63. padobranske brigade.

Različiti ljudi na različite načine ispoljili su svoje nezadovoljstvo zbog stanja u zemlji, dodaje se, koje je dovelo do pada poverenja u rad institucija Republike Srbije.

„Omladina na čelu sa studentima koji su nosioci nezadovoljstva očekuju efikasnost državnih organa. Oni traže istinu, traže da institucije države rade svoj posao, traže odgovornost. Traže da se odgovorni za smrt ljudi privedu pravdi. Traže da se stane na put korupciji i osigura sigurnost svih građana Republike Srbije”, kažu veterani.

Uvek na pravoj strani

Rukovodeći se motom Udruženja veterana – Junaštvo je sebe braniti od drugoga, a čojstvo je drugoga braniti od sebe- , dodaju da su padobranci ti koji smo uvek bili na pravoj strani i znali proceniti kako i na koji način stati u odbranu zemlje i građana.

„Uvek smo bili spremni da za našu zemlju damo i svoj život, braneći najveće vrednosti ovog društva a to su ljudi, naš narod, građani Srbije – i mladi i stari”, pišu. „Logično je da postoje različita mišljenja u pristupu rešenja aktuelnih problema, od odgovornosti nadležnih do stabilizacije stanja u svim sferama društva. No, u delu javnosti je došlo do oštre podele u odnosu prema studentima i omladini koji protestuju, pa su se pojavile pretnje omladini, imenovane su čitave paradržavne grupe koje bi navodno trebalo da nasilno rasteruju proteste. Bio je i čitav niz nasilnih činova prema studentima i svima onima koji su izašli na ulice tražeći pravdu bez ikakve agresije prema drugima.”

Deo veterana 63. padobranske brigade, kao građani Republike Srbije, izražavajući žaljenje za izgubljenim životima i brinući se za svoju otadžbinu i mir u njoj, aktivno je učestvovao u zaštiti studenata od mogućeg ugrožavanja njihove bezbednosti i njihovih života od strane provokatora i osoba koje žele da proteste nasilno okončaju.

„U nadi da će u najskorije vreme nadležni državni organi izvršiti svoje obaveze propisane zakonom, naglašavamo da je nužno da se vratimo redovnom funkcionisanju društva kako bi izbegli svaku vrstu nestabilnosti, što bi dovelo do katastrofalnih posledica po naš narod i Republiku Srbiju”, dodaju i kažu da nisu politička organizacija, niti prisustvo veterana na aktualnim događajima izražava bilo kakav politički stav osim brige za bezbednost mladih ljudi koji mirno protestuju.

Veterani, kažu, mogu da imaju različita mišljenja oko upotrebe dela uniforme prilikom prisustva na protestima, prvenstveno oko nošenja padobranske beretke. Ta mišljenja mogu da se razlikuju ali to ne može i sme da znači nikakvu podelu među veteranima.

Pozivaju i veterane 63. padobranske brigade iz svih krajeva Srbije da pružei podršku stabilizaciji stanja u zemlji kroz zajedništvo, iskrenost, patriotizam, razumevanje, međusobno uvažavanje i pravo na drugačije mišljenje i da tako ispoštuju sopstveni kodeks.