Najavljeni protest u Bačkom Petrovcu otkazan je nakon što je u mesto stiglo više od 200 nepoznatih muškaraca, navodno simpatizera SNS, a organizatori su upozorili građane da ostanu kod kuće iz bezbednosnih razloga

Protest koji je bio zakazan za večeras u Bačkom Petrovcu je otkazan, jer je u to mesto ponovo stiglo više od dve stotine nepoznatih muškaraca, verovatno aktivista i simpatizera SNS, objavljeno je na Instagram stranici Bački Petrovac uz studente.

Policija je blokirala raskrsnicu kod Futoga, tako da se do Bačkog Petrovca tim putem ne može stići iz Novog Sada.

View this post on Instagram A post shared by Bački Petrovac uz Studente (@backi_petrovac_uz_studente)

Na stranici Bački Petrovac uz studente navode da je ugrožena bezbednost tri novinarske ekipe iz Slovačke, koje su došle da izveštavaju, te da je protest otkazan iz bezbednosnih razloga.

Na toj stranici navode da građani ne mogu da računaju na zaštitu policije, te apeluju da se ne izlazi na ulice i da se ostane na sigurnom.