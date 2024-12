Niška opština Medijana, jedina opoziciona opština u Srbiji, organizuje javnu licitaciju u četvrtak (12. decembar) na kojoj će pokušati da proda automobile za rashod, klima-uređaje, dvokrilni ormar, police, komodu sa fiokama i kancelarijski sto i stolice.

Opštinski većnik Miloš Bošković rekao je za “Vreme” da ovo ne smatra populističkim potezom prodaje automobila i kancelarijskih stvari koje su pripadale prethodnoj vlasti u Medijani, već maksimalnom transparentnošću u radu.

U septembru,, kada je Medijana obeležila 100 godina postojanja, predsednik te opštine Mladen Đurić rekao je za “Vreme” da jedino što do tada nisu uspeli da urade jeste upravo ova licitacija oko koje ih je tada u septembru, kako je rekao, kočio “loš sistem”.

“U dvorištu zgrade opštine Medijana nalazi se pet vozila za rashod. Dobili smo odobrenje od novog rukovodstva Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj da ta vozila stavimo na licitaciju”, rekao je tada Đurić i dodao da nije očekivao da će ceo proces trajati duže od nedelju-dve.

Ipak, skoro tri meseca kasnije, Medijana uspeva da makne i taj problem sa dnevnog reda.

Ima i jedna „Zastava“

Najskuplji predmet na javnom nadmetanju jeste automobil “Mercedes Benz” iz 2002. godine čija je procenjena vrednots skoro 94 hiljade dinara. Od ostalih automobila, na licitaciji će se naći i vozilo marke “Fiat Ducato PANORAMA” koje je bilo poklon Pošte Srbije ovoj opštini, kombi i jedno putničko vozilo marke “Zastava” i jedno putničko vozilo “Opel Astra”.

Pored automobila za rashod, pokušaće da prodaju i 20 klima-uređaja, 26 komada kancelarijskih stolica, dva dvokrilna ormara, kancelarijski nastavak police, komodu sa fiokama i jedan kancelarijski sto. Ukupna procenjena vrednost iznosi skoro 500.000 dinara. Početna cena na licitaciji je 60 odsto od procenjene vrednosti.

U cilju što veće transparentnosti kada je prodaja nameštaja i polovnih automobila u pitanju, pošto iz Medijane ne poriču da žele da uštede koliko je moguće, Bošković kaže da žele da izbegnu zatvorene “kovertirane ponude”, iako su i one, kako kaže, u skladu sa zakonom.

Ideju za ovakvu javnu i transparentnu licitaciju, Bošković je kao većnik za komunalne delatnosti dobio je kada je na javnom servisu gledao javnu licitaciju na kojoj se prodavao operater mobilne telefonije “Mobtel”.

“Meni je to ostalo urezano u pamćenje. Tada sam imao samo 21 godinu. Bilo mi je interesantno to što se ljudi uživo nadmeću, a televizija to prenosi. To je bilo transparentno i vidljivo, tako da smo i mi hteli to da sprovedemo”, rekao je Miloš Bošković za “Vreme”.