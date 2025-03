Požega ne pamti da je u svojoj istoriji bila pod takvom opsadom raznoraznih policijskih grupacija, a sve zbog sednice Skupštini opštine Požega, prve posle skoro tri meseca, koja je, prema rečima opozicionih odbornika, završena bez rasprave.

Ispred zgrade Opštine nalaze se pripadnici policije u oklopnim vozilima, i sa štitovima, i pod punom borbenom opremom za razbijanje demonstracija, piše N1.

„Savetovani smo od strane načelnika Uprave kriminalističke policije iz Užica da prijavimo pretnje koje su nam stizale, konkretno meni, na moj društveni nalog na Instagramu, gde sam nakon sednice Skupštine primio ozbiljnu pretnju da će me neko sačekati noću. Ja to, pravo da vam kažem, nisam želeo da prijavim, ali nakon celokupne ove situacije i pretnji koje su se i danas dešavale na samoj sednici, poslušao sam i to sam uradio“, rekao je član Odborničke grupe Inicijativa Požega Zeleno-levi front i narodni poslanik Bogdan Radovanović.

On je naveo da su nezadovoljni građani, odnosno prosvetni radnici iz Požege koji su „tabloidizirani“ i koji su „pretrpeli poprilično nasilje od strane predstavnika lokalne samouprave“, iskazali svoj bunt, rekli su šta su imali.

„Otišli su nakon što su predstavnici vlasti, dakle predsednik Opštine i njegov pomoćnik i ostali. Jedna narodna poslanica sa prozora je pokazivala srednji prst prosvetnim radnicima, dok ju je štitila policija“, naveo je Radovanović.

Ne odustaju od borbe

Šef odborničke grupe Demokratske stranke Mišo Marković, inače profesor istorije, koji je takođe bio meta tih napada, rekao je da bez obzira na umanjene plata prosvetni radnici u Požegi ne odustaju od borbe.

„Što se tiče prosvetnih radnika u Požegi, mi smo faktički već sedmu nedelju u totalnoj obustavi rada. Pre svega se to odnosi na dve osnovne škole i gimnaziju Sveti Sava. Ne radimo dakle sedam nedelja, plate smo primili od 300 dinara do 2000 dinara, neko nije primio nijedan dinar. Ali i dalje smo rešeni da istrajemo u našoj borbi koja traje dugo, dugo, pogotovo poslednja dva, tri meseca. Posebno smo inspirisani da u ovoj borbi istrajemo zbog toga što dobijamo sramotne uvrede koje su nezapamćene kada je u pitanju naš mali grad. Nikada se nije desilo da bilo ko na taj način vređa i da se na taj način obraća prosvetnim radnicima“, rekao je Radovanović.

On je podsetio da su neke njegove kolege „osvanule na naslovnim stranicama tabloida“.

„Mi smo danas na Skupštini, kao odbornička grupa i kao koalicija koja nastupa zajedno sve ovo vreme, zahtevali da se predsednik Opštine u ime svog kabineta, ali i svi drugi zvaničnici vladajuće koalicije izvine nama, prosvetnim radnicima, da se izvine za sve ono što su učinili i da je to bio zapravo uslov da ta sednica otpočne sa radom. Međutim, oni su to odbili i mi nismo hteli da dozvolimo da sednica počne i da se odvija po nekom predviđenom dnevnom redu“, rekao je Radovanović i dodaoa da je sednica ipak završena posle nekoliko minuta.

„Oni su po starom, već u dobro utvrđenom običaju, preko nas donosili te odluke i sve je to bilo završeno za nekoliko minuta“, rekao je Radovanović.

Slučajavi u Bogatiću i Kraljevu

Dešavanja u Požegi podsetila su na slična dešavanja u Opštini Bogatić gde su Poljoprivrednici i ostali građani koji su demonstrirali ispred Opštine Bogatić u kojoj je trebalo da bude održana javna rasprava o prostornom planu opštine i istraživanju litijuma, razbili su ulazna vrata i upali u zgradu.

Slično se dešavalo i u Kraljevu gde su se opozicioni odbornici priključili demonstrantima ispred Skupštine grada i gađali su policiju jajima, a sve zbog nedoličnog ponašanja gradonačelnika Predrag Terzić koji je uz policijsko obezbeđenje trčeći pobegao iz zgrade Skupštine do kombija.