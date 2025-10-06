Opozicija upozorava da predlogom zakona o Ekspu vlast planira da objekte na Ekspu pusti u rad bez upotrebnih dozvola

Poslanici dela opozicije ocenili su da je sakndalozan Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo.

U ponedeljak je skupštinski Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava odlučio da predloži parlamentu da prihvati pomenuti Predlog zakona.

Tim aktom je predviđeno da čak i objekti koji nisu obuhvaćeni prostornim planom, ali predstavljaju neophodnu infrastrukturu za Ekspo 2027 mogu pustiti u rad i priključiti na komunalnu i ostalu infrastrukturu po izdavanju pozitivnog izveštaja Komisije za tehnički pregled.

Komisija potvrđuje bezbednost

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija Slavica Savičić istakla je da izveštaj Komisije mora da sadrži konstataciju da su ispunjeni osnovni zahtevi za objekat propisani zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekta.

Navela je da se izveštajem Komisije potvrđuje „bezbednost, odnosno podobnost objekata za puštanje u rad, što je u skladu sa opštim režimom propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji“.

Predlog zakona propisuje da za postavljanje i uklanjanje paviljona za učesnike Ministarstvo građevinarstva izdaje privremenu građevinsku dozvolu.

Savčić je navela da su paviljoni za koje se izdaje privremena građevinska dozvolau privremenog montažno-demontažnog karaktera, pa se nakon završetka izložbe Ekspo uklanjaju.

Precizirala je da se po uklanjanju paviljona objekti u okviru kojih su oni bili postavljeni prilagođavaju za trajnu upotrebu, nakon čega je investitor dužan da podnese novi zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Niko nema ovakav leks specijalis

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović rekao je da predloženi zakon govori o tome da je vlast nesposobna da organizuje izložbu Ekspo.

„Ne postoji nijedna zemlja domaćin u istoriji organizovanja Ekspo izložbi koja je usvajala ovakav leks specijalis. Ovo je apsolutni presedan i govori o tome da vi pojma nemate čega ste se prihvatili, a uz to je ovo finansijska propast za Srbiju“, rekao je Mitrović.

Upozorio je da zakon donosi „brojne ekstremno sporne izmene i derogira sistemske zakone u oblasti građevinarstva i u oblasti javnih nabavki, zbog priredbe koja će biti bankrot za Srbiju“.

Оcenio da je predloženi zakon „izuzetno sporan” i da vlast u Srbiji, u kojoj je prošle godine pala nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu zbog katastrofalnog izvođenja radova na rekonstrukciji, uvodi fleksibilne, „izmišljene pojmove u oblasti građevinskih dozvola, kao što su privremene dozvole“.

„Posledice ovakvog zakona mogu biti katastrofalne, ne samo po bezbednost građana, ali, pre svega, po bezbednost. Ako objekte koji nemaju upotrebnu dozvolu treba da poseti četiri miliona ljudi, odakle ideja da to bilo ko odgovoran i normalan radi. To je apsolutni skandal“, istakao je Mitrović.

Njegov partijski kolega, poslanik Dušan Nikezić upozorio je da vlast planira da objekte na Ekspu pusti u rad bez upotrebnih dozvola.

„Ponovo puštate objekte za masovno korišćenje bez upotrebnih dozvola. Nakon tragedije koja je ubila 16 ljudi pre skoro godinu dana i nakon Prokopa, koji ste takođe otvorili bez upotrebne dozvole, sad ćete da otvarate i sve objekte u okviru Ekspa bez upotrebnih dozvola. Vi gospodo u Ministarstvu nemate ni znanja, ni odgovarajuće kadrove da biste vodili ovaj projekat“, rekao je Nikezić.

Izvor: FoNet

