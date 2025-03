Stranka slobode i pravde saopštila je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić priprema hapšenje Marinike Tepić, Dragana Đilasa, Zdravka Ponoša i Miloša Jovanovića, ali i ostalih opozicionih lidera, pod lažnim optužbama za terorizam i rušenje ustavnog poretka.

Lider Srbija Centra, Zdravko Ponoš za „Vreme“ kaže da je jutros pročitao vest o pripremi njegovog hapšenja, ali ne misli da je to razlog za nervozu. „Mislim da ima mnogo važnijih stvari koje zaslužuju našu pažnju. Svaki žulj ove deca koja marširaju ka beogradu po kiši i nevremenu zaslužuju više pažnje nego ovakve najave režima kojima pokušavaju da skrenu pažnju“, navodi Ponoš.

On dodaje da vlast ovim verovatno pokušava da unese nervozu u opoziciju na isti način na koji i demonstrira silu sa kampom u Pionirskom parku kako bi obeshrabrili učesnike protesta.

„Ako Vučić želi da se ova stvar privodi kraju na jedan miran način najbolje što može da uradi je da rasformira taj svoj kamp gde je okupio najbolje što ima“, naglašava Ponoš.

Kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović za „Vreme“ kaže da ZLF nema saznanja o hapšenjima, ali da ga ne bi iznenadilo ad se tako nešto sprema.

Sa druge strane, navodi on, ne vidi za šta bi mogao neko ko je iz ZLF-a da bude osumnjičen ili zbog čega bi mogao da bude uhapšen uopšte.

Ukoliko to ima veze sa prošlonedeljnim dešavanjima u Skupštini Srbije, podseća da su i tada najavili da ako budu pozvani razgovor ili slično biće dostupni svim pravosudnim organima.

Šta planira opozicija u subotu?

U Beogradu su studenti 15. februara najavili veliki protest. Postavlja se pitanje da li opozicija planira tada neke akcije.

Ponoš kaže i da planiraju ne bi javno govorio o tome. Dodaje da će biti sa građanima, kao i do sada. „Mi smo kao stranka pozvali na odgovornost režima da raspuste taj kamp (u Pionirskom parku) koji tu služi očigeldno kao crvena marama sa idejom da izazovu sukobe.“

Predsednik Srbije Aleksadnar Vučić u četvrtak uveče sastao se sa predstavnicima studenata koji se nalaze u Pionirskom parku i zamolio ih da odu u subotu iz Pionirskog parka kući i da se vrate dan kasnije.

Lazović kaže da ZLF ne planira neke posebne akcije i da su mišljenja da i ne treba, već da treba prosto, na način na koji je to organizator zamislio, da mirno i dostojanstveno učestvuju na protestu.

„Mi smo obezbedili pravni tim, koji inače besplatno brani prosvetare i građane. Njih 150 branimo od pritisaka režima. Dakle i sada smo obezbedili pravni tim, obezbedili smo nekoliko sigurnih lokacija koje građani mogu da koriste u slučaju da su im potrebne. Takođe za ’ne daj bože’ obezbedili smo i nekoliko medicinskih timova koji će biti dostupni građanima. Na sve načine ćemo učiniti da dopriensemo ovom mirnom skupu“, objašnjava kopredsednik ZLF-a.

I dodaje da će sigurne lokacije obajviti na njihovim stranicama.

Vučić: „Nasilje je neizbežno“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u subotu biti počinjena najteža krivična dela protiv Republike Srbije, te da to nasilje neće biti moguće izbeći zato što su već napravljeni planovi.

Ponoš zaključuje da to što je Vučić rekao da je nasilje neizbežno znači da je neizbežno u njegovoj glavi. „Ako ga bude to je on odlučio da bude neizbežno, ali ne isključujem mogućnost da on pokušava da najavom nasilja preti kako bi smanjio broj učesnika skupa. To nije moguće, deca koja su krenula peške za Beograd, koja danima već pešače, oni se ne plaše ničega, oni će sigurno doći u Beograd čime god on pretio“, navodi lider Srbija Centra.

Lazović kaže da ne zna zašto se predsednik time bavi, te da ga više interesuje šta Ivica Dačić, kao ministar policije, ima da kaže na ovu temu. „Dakle, mi ni na koje nasilje ne prizivamo. Studenti kad god su organizovali proteste prošlo je bez ikakvih problema, čak su ulice ostavili čistijim nego što su ih zatekli kad su dolazili na proteste. Očekujem da tako prosto bude i sada“, zaključuje Lazović.