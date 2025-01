Predlog formiranja nove stranke ili koalicije unutar opozicije predložio je nekadašnji premijer Srbije Zoran Živković. „Pošto studenti već dugo daju svoju energiju, zdravlje, pamet i hrabrost, to treba da se ubrza i da se 15. januar odredi kao dan kada opozicija mora da definiše šta će da radi“, kaže on

Nekadašnji premijer Srbije Zoran Živković izjavio je za N1 da bi demokratska opozicija do 15. januara trebalo da definiše „šta će da radi“, a on predlaže formiranje nove stranke ili koalicije koja bi preuzela odgovornost ne samo za to da pobedi Aleksandra Vučića, nego i da sprovede neophodne reforme, prenosi FoNet.

„Pošto studenti već dugo daju svoju energiju, zdravlje, pamet i hrabrost, to treba da se ubrza i da se 15. januar odredi kao dan kada opozicija mora da definiše šta će da radi“, naglasio je Živković.

Svoju ideju je, kaže on, preneo ljudima koji vode Demokratsku stranku, Narodni pokret Srbije, Kreni – promeni, ali smatra da u tome treba da učestvuju i zeleni (Zeleno – levi front).

„To je najbolja opcija. Alternativna opcija je da se, ako misle da nije dobro praviti veliku stranku, napravi koalicija sa istim članovima i da preuzme odgovornost, ne samo da pobedi Vučića, nego i da sprovede neophodne reforme, koje su usporene od 2004. godine, a od 2012. potpuno prekinute”, navodi Živković.

Ističe da bi ta koalicija trebalo da pobedi na izborima i dodaje da bi potom ceo mandat trebalo da posveti tome da Srbija bude izlečena od bolesti od koje boluje već dugo i da kao lepa zemlja postane i ozbiljna država.

Vlada u senci

„Koalicija ili nova stranka“, nastavlja Živković, bi trebalo da predstavi vladu u senci koju će činiti konkretna imena; da ta vlada ima dvadesetak pozicija u ministarstvima; da bude četiri ili pet političara – predsednik Vlade, ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova, inostranih poslova, a da svi budu eksperti za oblasti za koje će biti nadležni.

„Buduća rukovodstva – u početku rukovodstva u senci, treba napraviti za barem tridesetak gradova i opština u Srbiji”, kaže nekadašnji premijer.

Dalje objašnjava da bi trebalo da se definiše koga opozicija predlaže sa predsednika opštine, za gradonačelnika i za članove izvršnog odbora koji imaju posebne resore. „Time se stvara velika ekipa ljudi koja ima mogućnost da pokaže iskrenost i efikasnost svog političkog stava, ali i da ličnom odgovornošću garantuje da će pobedom na izborima početi promene koje će biti završene i koje će konačno staviti Srbiju tamo gde joj je mesto, a to je Srbija u Evropi.”

Ukazao je da bi trebalo da bude mesta i za ljude iz ProGlasa. „Vučić nikada neće dati normalne izborne uslove, ali to ne znači da ne može da bude pobeđen. Miloševića smo dva puta pobedili 1996. i 2000. godine, bez obzira što su izborni uslovi bili katastrofalni. Kada se opozicija dobro organizuje, to može da se prevaziđe”, zaključuje nekadašnji premijer Živković.

Izvor: FoNet