„Dali smo Informer TV beogradsku dozvolu, jer je svih osam članova REM-a glasalo za to, zato što je Informer TV bio najbolji i nisu imali konkurenciju", rekla je za „Vreme“ dosadašnja predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije Olivera Zekić

„Informer TV je imala perfektan elaborat i sve garancije da će državi Srbiji plaćati 200.000 evra godišnje. Kakav poklon? O čemu pričate”, rekla je za „Vreme“ dosadašnja predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić povodom ocena koje su se pojavile u javnosti da je REM „poklonio“ regionalnu frekvenciju.

I precizirala: „Dali smo Informer TV beogradsku dozvolu, jer je svih osam članova REM glasalo za to, zato što je Informer TV bio najbolji i nisu imali konkurenciju“.

Čestitke Informeru

Upitana kako komentariše što deo javnosti u Srbiji smatra da Informer do sada nije nepristrasno izveštavao, Zekić je rekla:

„Sad ćemo da odemo na teren kako N1 i Nova S razmatraju, smatraju i izveštavaju. Nemojte molim vas. REM se ne meša u u uređivačku politiku nijednog medija. Informeru preko vas još jednom čestitam“.

Zekić je „Danasu“ rekla da ona „danas podnosi ostavku“ i izrazila želju „da neki novi savet REM-a Informeru dodeli nacionalnu dozvolu“.

Protivpravna odluka

Generalna sekretarka NUNS-a Tamara Filipović Stevanović kaže, međutim, za „Vreme“ da je to što je TV Informer dobila gradsku frekvenciju još jedan u nizu nepoštovanja zakona i procedura, ali i pravilnika REM-a.

„REM je kasnio s odlukom, jer je ona trebalo da bude doneta do 15. avgusta, a oni su to uradili poslednjeg dana svog mandata, jer je Savetu REM-a po Zakonu o elektronskim medijima mandat prestao 4. novembra. To su uradili protivpravno jer nisu održali javne razgovore sa onima koji su aplicirali za tu dozvolu, što je bila njihova obaveza po Statutu REM-a“, objašnjava Filipović Stevanović.

Istakla je da ne zna na koji način Informer TV ispunjava uslove da dobije dozvolu.

„Ukoliko pogledate njihov dnevni program vidite da imaju tri kolegijuma, dve serije i dva dnevnika. Ne znam na koji način će oni doprineti pluralizmu medijskog sadržaja, koji bi trebalo da bude kvalitetan, s ciljem informisanja u javnom interesu. To je televizija koja svakodnevno širi govor mržnje i koja se ne pridržava zakona koji regulišu medije niti Kodeksa novinara Srbije“.

Filipović Stevanović je podsetila da je glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević rekao da je taj kodeks „za budale“.

REM mora da vodi računa o sadržaju

Komentarišući izjavu Zekić da se REM ne meša u uređivačku politiku medija, Filipović Stevanović je istakla da REM ne treba da se meša u uređivačku politiku, ali da mora da vodi računa da sadržaj koji se plasira u medijima kojima REM dodeljuje dozvole mora da se pridržava zakona.

„REM mora da vodi računa da li medij koji je dobio dozvolu od tog regulatornog tela poštuje zakone Srbije, da li doprinosi pluralizmu i ima sadržaj koji će informisati građane u javnom ineteresu, kako bi mogli da donose informisane odluke“, zaključila je Filipović Stevanović i dodala da „Informer TV svakako, po onome što smo do sada imali prilike da vidimo, ne ispunjava te uslove“.