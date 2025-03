Poštovani, istina je da ja jesam meta napada na protestima, a ne provokator i sigurna sam da to, iako vam uređivačka politika ne dozvoljava da priznate, kao profesionalni novinari i sami znate, kao i to da to nije predstava, kako vi kažete, „tabloida“.

I kao kolege trebalo bi i vi na to da reagujete i osudite. Jedino što se tiče Šarovića sam otišla privatno, a ne po zadatku, posle posla da ga pitam zašto maltretira studente koji samo traže da uče.

Zaposlena sam, kao i uvek do sada, na konkursu za novinare na TV „Informer“.

Pismo UNS koje pominjete u tekstu nastalo je 2017. zbog Raje Rodića, vlasnika „Kurira“, koji je i meni kao i mnogim drugima ostao dužan plate, ali ne zbog toga. Naime, Rodić mi je napravio veliki dugogodišnji problem, jer nisam mogla da ostvarim svoja osnovna prava zbog njegovih malverzacija i da se odjavim iz radnog odnosa u agenciji SINA.

Upravo iz tog razloga sam bila prinuđena da osnujem agenciju TeoBra, kako bih mogla zakonski da radim i imam zdravstveno osiguranje, kao dopunsku delatnost, a kada sam to i uspela, zamrzla sam rad agencije. Prema zakonu, ne možete raditi ukoliko se ne odjavite sa prethodnog posla.

Možda su baš zbog te objave prepoznate takve vrste malverzacija, nastalih zbog korupcije i nemara prethodnog režima, koji su se zadržali u mnogim sferama i institucijama. Aktuelna Vlada Srbije donela je odluku da se prijavom u drugi radni odnos i automatski prekida prethodni. I hvala im na tome u ime svih nas koji smo imali takav problem.

Vrh države je od tada mnogo toga uradio ispravljajući nedostatke nastale zbog prethodne vlasti, pa i u radu institucija, tako da verujem da uz ogromne napore predsednika Vučića Srbija postaje pravna država, i pored toga što ostaci „žutih“ kadrova i plaćenika i dalje podrivaju i žele da unište napor za napredak zemlje i rada institucija.

Hvala na tekstu, ali kolegijalno bi bilo da me drugi put pozovete, da se čuje i druga strana.

P.S: I najvažnije, prvi put mogu da radim na način koji sam uvek želela, kao slobodan novinar, bez ikakvih pritisaka, da iznosim lični stav pod, kako tvrde „netabloidni“ mediji, Vučićevom diktaturom. Možda je to razlog što sam toliko skrenula pažnju javnosti. Bilo bi lepo da sam mogla tako i u vreme kad je na vlasti bio Đilas i drugi koji sada žele, iz sopstvenog interesa, zlo građanima Srbije. Moj lični stav, sa željom da i vi budete slobodni, bez pritisaka.

Branka Lazić

Tekst o novinarki Televizije „Informer“ koji je objavljen na portalu nedeljnika „Vreme“ možete pročitati OVDE