Dva isečka iz sinoćnjeg izveštavanja RTS-a i Pinka postala su hit na društvenima mrežama. Ista žena pojavila se kao sagovornica iz Uba i iz Kruševca, što je izazvalo podsmeh i sumnje u autentičnost prenosa
Ovaj detalj postao je povod za šale i sumnje u autentičnost prikazanih scena.
„Na sinoćnjim okupljanjima uživo slučajna prolaznica Marta uživo na RTS-u iz Uba, a nakon par minuta uživo na Pinku iz Kruševca. Da je nije Bata Gaša teleprontovao?“, stoji u objavi autora videa.
Podsetimo, ovo nije prvi slučaj da na ovakav način izveštava sa protesta građana bliskih trenutnoj vlasti.
„Vreme“ je pre nekoliko dana pisalo o slučaju sagovornice TV Pink, TV Prva i TV Informer koja je tokom prošlondeljnih okupljanja dala podršku režimu Aleksandra Vučića.
Foto: Printskin/Prva/Informer/PinkNa Prvoj je bila studentkinja, a na Informeru i Pinku prosvetna radnica
Ova osoba u razgovoru za Informer i Pink predstavila kao prosvetna radnica, da bi u prilogu za Prvu ona odjednom postala – studentkinja koja želi da uči.
„Ja sam prosvetni radnik i mislim da svi treba da se vratimo onome što smo ranije radili, da bi to bilo najbolje za ovu državu“, izjavila je ona na Pinku u Pančevu, da bi u istom gradu, preneli su Studenti Župe, dala izjavu za Prvu i rekla:
„Ne mogu da se krećem normalno, niti mogu da studiram“.
I za Informer je odabrala da bude prosvetna radnica.
U 75 mesta u Srbiji u subotu (23. avgust) održani su skupovi simpatizera Srpske napredne stranke protiv studentskih i građanskih protesta i blokada. Među okupljenima i predstavnici vlasti, predsednik Aleksandar Vučić u Ubu najavio okupljanja u 100 mesta naredne subote
Vučićev režim ima dva tipa batinaša – one sa krimi-biografijama i one kojima je partija jedina biografija. Šta drugo da rade osim onog što im se kaže? Ali, to bi isto radili i za drugog gazdu, bez problema
Devojke i momci – žrtve krvave nedelje – konačno su privukli pažnju Evrope. A u zemlji, dobar deo naprednjačkog biračkog tela više se ne pita da li će biti penzija i plata ako Vučić ode s vlasti, već hoće li ih primati ako ostane
