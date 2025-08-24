Dva isečka iz sinoćnjeg izveštavanja RTS-a i Pinka postala su hit na društvenima mrežama. Ista žena pojavila se kao sagovornica iz Uba i iz Kruševca, što je izazvalo podsmeh i sumnje u autentičnost prenosa

Na društvenim mrežama masovno se deli snimak koji je izazvao brojne komentare u vezi sa kontraskupovima SNS-a održanim sinoć u više gradova u Srbiji.

Naime, korisnici su primetili da se ista žena pojavljuje u prenosima sa događaja u Ubu i Kruševcu – najpre kao „slučajna prolaznica“ na RTS-u, a zatim svega nekoliko minuta kasnije u izveštaju Pinka.

Na večerašnjim okupljanjima uživo slučajna prolaznica Marta uživo na RTS-u iz Uba a nakon par minuta uživo na Pinku iz Kruševca ‼️❗‼️

Da je nije Bata Gaša teleprontovao⁉️ pic.twitter.com/dOSX3mllGQ — Ne lomite mi bagrenje (@janjic_vladan) August 23, 2025

Ovaj detalj postao je povod za šale i sumnje u autentičnost prikazanih scena.

„Na sinoćnjim okupljanjima uživo slučajna prolaznica Marta uživo na RTS-u iz Uba, a nakon par minuta uživo na Pinku iz Kruševca. Da je nije Bata Gaša teleprontovao?“, stoji u objavi autora videa.

Podsetimo, ovo nije prvi slučaj da na ovakav način izveštava sa protesta građana bliskih trenutnoj vlasti.

„Vreme“ je pre nekoliko dana pisalo o slučaju sagovornice TV Pink, TV Prva i TV Informer koja je tokom prošlondeljnih okupljanja dala podršku režimu Aleksandra Vučića.

Foto: Printskin/Prva/Informer/Pink Na Prvoj je bila studentkinja, a na Informeru i Pinku prosvetna radnica

Ova osoba u razgovoru za Informer i Pink predstavila kao prosvetna radnica, da bi u prilogu za Prvu ona odjednom postala – studentkinja koja želi da uči.

„Ja sam prosvetni radnik i mislim da svi treba da se vratimo onome što smo ranije radili, da bi to bilo najbolje za ovu državu“, izjavila je ona na Pinku u Pančevu, da bi u istom gradu, preneli su Studenti Župe, dala izjavu za Prvu i rekla:

„Ne mogu da se krećem normalno, niti mogu da studiram“.

I za Informer je odabrala da bude prosvetna radnica.