Kritičari režima Aleksandra Vučića obustavljanje postupka protiv Gorana Vesića i ostalih vide kao nastavak državnog udara i smatraju da je odluka doneta pod političkim pristiskom. Advokat Sead Spahović je mišljenja da je optužnica upravo zbog svoje širine bila tanka, ali da treba sačekati pravosnažnu presudu

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu donelo je odluku da ne stoji optužba protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu i da se krivični postupak obustavlja.

Vesić, Tanasković i Dimovski su bili okrivljeni za teško delo protiv izazivanja opšte opasnosti, a ostalih troje za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, a po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu od 16. septembra 2025.

Veće Višeg suda u Novom Sadu smatra da nema dovoljno dokaza za sumnju da su okrivljeni učinili krivična dela koja su im se stavila na teret.

Obrazloženje sudskog Veća

Kako piše u obrazloženju sidskog Veća, Visoko javno tužilaštvo u Novom Sadu je 30. decembra 2024. godine, „nakon samo 38 dana istrage podiglo optužnicu“, koja je potom naredbom ovog suda sredinom marta vraćena na dopunu.

„Zajedničko gotovo svim odgovorima na optužnicu je konstatacija da je tužilaštvo samo tehnički sprovelo dopunu istrage, samo prikupljajući dokaze i ispitujući svedoke na koje je sud ukazao, bez da je nakon toga analiziralo rezultate dobijene u dopuni istrage i primenilo to u novoj optužnici“, navodi se u obrazloženju.

Ističu da se za izvršenje krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti podrazumeva da službeno ili odgovorno lice nije postupilo po propisima ili pravilima.

„Sud nalazi da u konkretnom slučaju nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su okrivljeni Tanasković i Vesić kao službena lica, u konkretnom slučaju, bili u obavezi da postupaju po propisima ili tehničkim pravilima o merama zaštite, te da samim tim nema ni dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su izvršili krivična dela na način opisan u optužnici, s obzirom na to da ovaj oblik može da izvrši samo službeno ili odgovorno lice, a koje propise ne pominje ni javni tužilac u optužnici“, navodi sud.

Osim toga, dodaje se, moraju postojati dokazi koji bi ukazali na to da su optuženi imali svest o postojanju opasnosti da bi se moglo raditi o krivičnom delu koje im se stavlja na teret.

„Iz priloženih dokaza proizlazi da su ovi optuženi i prilikom svečanog otvaranja upriličenog povodom puštanja u rad vestibila krila B Železničke stanice u Novom Sadu svi, zajedno sa drugim zvaničnicima, građanima i novinarima, stajali ispod te nadstrešnice, a koja će se četiri meseca kasnije obrušiti“, navodi sud.

Sledeći problem koji sud navodi jeste to da se u optužnici ne vidi jasna veza između radnji optuženih i posledice.

Obustavljanje postupka protiv Gorana Vesića i ostalih u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu protivnici režima vide kao „nastavak državnog udara“ i smatraju da je odluka doneta pod političkim pristiskom. Za Dijanu Hrku to „dno dna“.

Sead Spahović: Tanka optužnica

U buri opšteg zgražanja izdvaja se mišljenje advokata Seada Spahovića. On za „Vreme“ kaže da treba poštovati ovu sudsku odluku, jer da ona nije pravosnažna.

„Treba sačekati da li će biti pravosnažna, pa onda mogu da komentarišem. Kod slučaja nadstrešnice postoje dva problema, odnosno pitanja: zašto je ona pala i zašto su ljudi bili ispod nje, i na ta pitanja tužilac bi trebalo da da neki odgovor. U svakom slučaju poštujem sudske odluke, tužilac će se žaliti, i zato teba sačekati. Ja nisam nikakav navijač, niti sam blokader niti sam ćaci, moram da budem profesionalan i da sačekam odluku“, kaže Spahović.

On ističe da je već ukazivao na to da će biti problem što je optužnica napisana na 400 strana.

„Kad Haški tribunal podigne optužnicu na 400 strana, od tih 400 strana 300 ili 350 strana su činjenice. Ovde su činejnice na svega pet ili šest strana, a ostalo su komentari tužioca. Taj mastodont od 400 strana je nešto ranjivo, jer na 400 strana odbrana može da traži grešku. Tužilac koji je jak i zna šta hoće ide uže i dublje, a ne širi, jer kad je široko – onda je tanko“, kaže Spahović.

Milivojević: Nastavak državnog udara

Sa druge strane, predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević ocenio je da ta odluka Vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu predstavlja „nastavak državnog udara, koji u produženom trajanju predvodi predsednik države Aleksandar Vučić“.

„Tu odluku, koja nema veze ni sa pravom ni sa pravdom, napisao je sam Vučić koji se u svakom predmetu koji ima veze sa korupcijom i organizovanim kriminalom protivustavno postavlja kao vrhovni tužilac i sudija. On na taj način nagrađuje i štiti sve izvršioce kriminalnih radnji koje su počinili pripadnici vladajućeg kartela na čijem je čelu“, rekao je Milivojević.

Veselinović: Odluka doneta pod političkim pritiskom

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović smatra da je odluka Vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu doneta pod političkim pritiskom izvršne vlasti, odnosno režima Aleksandra Vučića.

„Odluka Vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu da odbaci krivičnu prijavu protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković i ostalih znači samo jedno – da su sudije pod političkim pritiskom izvršne vlasti, odnosno režima Aleksandra Vučića, donele odluku da oslobode od odgovornosti vrh kriminalne piramide“, napisao je Veselinović na društvenoj mreži Iks.

Na tom vrhu nalazi se i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i on je direktno odgovoran za nastanak nesreće. Ti ljudi su svojim činjenjem i nečinjenjem uzrokovali da železnička stanica bude otvorena iako za to nisu postojali uslovi.

„Osim toga, njihova ministarstva bila su alat za neviđenu korupciju vezanu za obnovu te stanice. Odgovornost ne bi smeo da izbegne ni Aleksandar Vučić čiji se kabinet, sigurno po njegovom nalogu, bavio ubrzavanjem radova u cilju otvaranja zbog političke promocije. Slično kao u slučaju helikopter“, ocenio je Veselinović.

Novaković: Skandalozna odluka

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković okarakterisao je pomenutu odluku kao „skandaloznu“.

Novaković je naveo da je sud doneo odluku kojom su pravi krivci za gubitak 16 života oslobođeni odgovornosti, dok će epizodisti u tom slučaju biti žrtvovani, kako bi se reklo da je neko odgovoran.

„Takva odluka urušava i dodatno produbljuje nepoverenje u institucije, jer samo još jednom dokazuje da u Srbiji zakon ne važi jednako za sve i da štiti interese pojedinaca bliskih vlasti“, poručio je Novaković.

Dijana Hrka: Bruka i sramota

Dijana Hrka, majka mladića Stefana koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu, rekla je da je obustavljanje krivičnog postupka – „bruka i sramota“.

Kako je rekla za portal Nova, takva odluka predstavlja „poniženje porodica nastradalih“.

„Ovo je bruka i sramota za sve nas. Nas su kao porodice ponizili. Država nas je ponizila. Očajna sam zbog toga, ovo je veliki šok, tek sada ne verujem u bilo kakvu instituciju u ovoj zemlji. Ovaj predsednik je dno dna, kao i sudstvo i tužilaštvo“, izjavila je Hrka.

Vesić i Dimoski ostaju u kućnom pritvoru

Mera zabrane napuštanja stana ukinuta je Jeleni Tanasković, Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću i naloženo je da se odmah puste na slobodu, dok Dimoski i Vesić ostaju u kućnom pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu.

Kako se navodi, potvrđuje se optužnica Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu kad su u pitanju Nebojša Šurlan, Slobodan Naumović, Milan Jelkić, Ljiljana Milić Marković, Jasna Stojiljković Milić, Zorica Slavković Marjanović i Dušan Janković.

U odnosu na ostale okrivljene, sud je našao da postoji dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su okrivljeni Nebojša Šurlan, Slobodan Naumović, Milan Jekić, Ljiljana Milić Marković, Jasna Stojiljković Milić, Zorica Slavković Marjanović i Dušan Janković izvršili krivična dela koja su predmet optužbe.

Imajući u vidu navedene dokaze, iz kojih proizlazi prethodno navedeni zaključak, sud je ocenio da postoje osnovi sumnje da su okrivljeni postupali protivno propisima, kao i da je došlo do propusta u izvođenju radova, održavanju objekta i nadzoru, što je u konačnici dovelo do posledica koje su predmet optužbe.

Naime, spisi predmeta ukazuju da je u vezi sa izvođenjem radova na nadstrešnici, a naročito sa fazama izvođenja radova i vršenja nadzora, došlo do odstupanja od projektne dokumentacije, propusta u kontroli i nedoslednosti u sprovođenju tehničkih standarda, što je rezultiralo narušavanjem bezbednosti objekta.

Sud je, sagledavajući sve navedeno, našao da su ovi propusti u uzročno-posledičnoj vezi sa nastankom štetnih posledica, te da je u ovoj fazi postupka ispunjen standard opravdane sumnje za potvrđivanje optužnice.

