Izgleda da niko nije iznenađen zbog toga što je vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu obustavilo krivični postupak protiv Gorana Vesića, Anite Dimoski, Jelene Tanasković, kao i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nadstrešnice.

Urednik portala Forbs Ivan Radak, koji se detaljno bavio slučajem pada nadsrešnice, rekao je za Danas da ga nije iznenadila odluka suda.

On kaže da je sud u fokus optužnice stavio utvrđivanje propusta na sajlama koje su držale nadstrešnicu i korodirale, što je po mišljenju veštaka glavni uzrok pada nadstrešnice.

„Tužilaštvo se u optužnici fokusiralo na taj tehnički moment uzroka pada nadstrešnice. Čudno je da se tužilac uopšte ne bavi pitanjem ko je pustio ljude da koriste stanicu, iako ona u tom trenutku nije imala upotrebnu dozvolu, jer da nisu pušteni, niko ne bi ni poginuo. Da li su žice korodirale je trebalo utvrditi na početku projekta i tokom projektovanja radova gde Vesić i Dimoski nisu praktično ni učestvovali. Suštinski ni profesor Spremić nije imao u projektu nadstrešnicu tako da mi je logično što on nije na optužnici, kao i za dvoje ljudi iz nadzora, zato što se stručni nadzor pre svega bavi izvođenjem radova, kako se radi, da li se radi po građevinskoj dozvoli, da li se radi po projektu“, kaže Radak.

Normalna je burna reakcija javnosti

On dodaje da je normalno što javnost burno reaguje na ovakvu odluku suda.

„Prosto to je pravosuđe i mislim da će tužiocu biti ozbiljan posao da i za ove ljude koji ostaju na optužnici dokaže njihovu krivicu, jer je zaista veliko pitanje da li su inženjeri, na osnovu onoga što su videli na samoj zgradi i gradilištu, mogli da utvrde da nešto s njom nije u redu. Obavljen je vizualni pregled zgrade, obavljena su merenja, to su njihova svedočenja. Slobodan Naumović koji je ostao na optužnici je tvrdio da je uradio proračun statike koji je pokazao da dodato opterećenje na nadstrešnici iznosi oko jedan odsto, zbog čega nije smatrao da to uopšte treba da stavlja u projekat. Zaista smatram da će za neke inžinjere tužiocu biti teško da dokaže da li su napravili grešku“, navodi Radak.

Njemu je čudno to što je samo Nebojša Šurlan ostao na optužnici, kada su u pitanju funkcioneri.

„Pošto je bio direktor Infrastruktura železnice, preduzeća koje je upravljalo stanicom, on je trebao da se bavi proverom stanja zgrade, dakle i te konstrukcije. Međutim, nije on bio jedini direktor tog preduzeća ali te sajle nisu mogle da korodiraju samo u vremenu njegovog mandata, pa je vrlo nelogično da je samo on ispred Infrastruktura železnice optužen. Mislim da ima elemenata da se i drugi ljudi ispitaju zašto zgrada nije održavana“, navodi Radak.

Urednik Forbsa zaključuje da je ovo veoma komplikovan slučaj i sa građevinske i sa pravne strane.

„Čeka nas jedno dugotrajno, iscrpljujuće i zanimljivo suđenje kada do njega bude došlo“, kaže Radak.

Rajić: Doneta odluka koju je Vučić najavio

Advokat Jovan Rajić, takođe, nije iznenađen ovakvom odlukom Višeg suda u Novom Sadu, ali on smatra da je ona politička.

„Uopšte nisam iznenađen ovakvom odlukom suda koja potvrđuje da je sve od početka bila režirana predstava za javnost. Kako javnost ovaj put nije nasela, već je nastavila da insistira na utvrđivanju istine, postalo je besmisleno produžavati agoniju i doneta je odluka koju je predsednik Srbije znao i najavio još u prvoj nedelji nakon pada nadstrešnice – kriva je struka, greška ie tehnička, nema odgovornosti političke klike iz vrha SNS-a“, kaže Rajić.

