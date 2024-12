Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je kritikovao ministre na sednici Vlade Srbije u utorak što, kako je rekao, ćute na izvođenje maloletne dece iz škola na proteste.

Vučić je rekao da na prste jedne ruke može da prebroji ljude koji su spremni da se politički bore i da nešto rizikuju, čak i kao članovi Vlade.

On je rekao da je za njega neshvatljivo da cela Vlada ćuti na skandalozne stvari koje se događaju oko izvođenja naše dece u pozorištu Dadov, u školama širom Srbije, izvođenju maloletne dece iz škola.

„Ko ste, bre, vi da vodite bilo čije dete na ulicu?“, upitao je Vučić.

On je upitao čime se direktori bave i da li su se ministri sopstvene senke uplašili pa će da ga ubeđuju kako je potrebno da se maloletna deca bave politikom.

Poručio je da studenti mogu da rade šta hoće, jer su punoletni, i da to što čine čine na sopstvenu odgovornost, ali je upitao članove Vlade šta su preduzeli u vezi sa učešćem maloletne dece u protestima.

Rekao je da roditelji mogu da uzmu dete za ruku, pa da sa njim rade šta hoće, ali da nastavnici nemaju pravo na to „nigde na svetu, pa ni ovde“.

Nastup koji izaziva kulturni šok

Vesna Vojvodić, iz Sindikata prosvetnih radnika Srbije u emisiji Newsnight rekla je povodom nastupa predsednika da je to “događaj koji izaziva kulturni šok”.

„Ne da me brine samo njegov vokabular i ono ‘bre’ prema sagovornicima, već me brine s kojim pravom se predsednik jedne države na taj način ophodi prema članovima vlade, to je tužno, mučno i žalosno. To je jedna vrsta verbalnog nasilja i ponižavanja“, rekla je Vojvodić Mitrović.

„Među tom studentarijom su i naša deca, ili ona od kolega ili koje smo vaspitavali i srce nam je puno. Oni se vode duboko humanim idejom slobode, čašću, pravdom, odgovornošću, kritičkom zapitanošću. S druge strane je to velika tuga jer se pitamo da li je to tako moralo da bude, od 90-tih kada su bili ti strajk brejkeri i koji su i sada opet na vlasti. Zar mora na teret naše dece da padne obaveza da nam izbore bolje i pravednije društvo. Ali mi nemamo drugi život. Možda predsednik ili ministarka prosvete i članovi vlade imaju neku rezervnu životnu priču. Mi ne i zato smo na strani dece jer oni artikulišu sve najbolje slobodarske ideje“, istakla je Vojvodić.

Podvukla je i da sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić zna da je u celoj istoriji civilizacije moć dece ogromna.

„Pa upravo je takva parola – za našu decu donela njemu pobedu. I ovi studenti i deca nemaju nameru da se bave politikom, oni samo kažu da više ne može ovako kako je bilo do sada. Meni stariji studenti kažu – zar je trebalo 12 godina da prođe da neko kaže predsedniku – ništa vas nismo pitali. I to mu oni kažu, pristojno, bez trenirnaja strogoće. Jasno mu ponavljaju da ga ne vide i vi onda ne možete da im se ne divite. Mi smo godinama gledali ljude iz takozvane političke elite koji jedno rade, a drugo nam govore. Za razliku od njih ova deca imaju svoj cilj, stav i jasne organizacione protokole jer oni znaju šta je bitno. I zato oni nemaju odgovor na to“, zaključuje Vesna Vojvodić iz Sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Izvor: N1