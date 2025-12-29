Studenti u blokadi su objavili link za građane iz dijaspore koji žele da potpišu da ih podržavaju. Osnovni zahtev je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

„Nakon jučerašnje velike akcije na terenu u Srbiji, danas širimo front na ceo svet“, napisali su Studenti u blokadi i objavili link ka onlajn dokumentu koji je moguće potpisati. „Dijasporo, ovo je tvoja prilika da se umrežiš sa nama i direktno podržiš studente i zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.“

Prijavljivanje je moguće u naredna 24 sata.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Studenti u blokadi – dijaspora (@studenti_u_blokadi_dijaspora)

Dijaspora potpisuje isti dokument kao i građani na ulici 28. decembra, s tom razlikom što treba da navedu i državu i grad u kojem žive. Na ovoj stranici, državljani Srbije mogu da popune i formular za obuku članova biračkih odbora u dijaspori. Oni koji ga popune, ne moraju da budu budući kontrolori na izborima, već ih to samo uključuje u proces. Prijave za kontrolore traju do 15. januara.

