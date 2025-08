Mnogo frke diglo se poslednjih dana u Novom Pazaru pošto su u ponedeljak u prostorije univerziteta ušli zaposleni u firmi za privatno obezbeđenje sa nekim predstavnicima Državnog univerziteta i izbacili iz zgrade studente u blokadi.

Građani su se pobunili, pred zgradu je došla policija, a posle višesatnog protesta, tokom kojeg je došlo do sukoba sa policijom, studentima su otključana vrata.

Čelnici DUNP-a saopštili su da su zbog potencijalne opasnosti od hemijskog incidenta i opasnosti od izbijanja požara, te opšte bezbednosti građana koji žive u okolini zgrade univerziteta, kao i pripreme zgrade za novu školsku godinu, zaposleni i uprava ušli u zgradu.

Sa njima u pratnji bilo je petnaestak zaposlenih iz firme Gard Security Sistem 036 iz Kraljeva.

„Zvali su nas iz DUNP-a”

Njih su na snimcima prepoznali kraljevački odbornici iz Lokalnog fronta.

U razgovoru za Vreme, Dejan Aleksić, direktor firme Gard Security Sistem 036 iz Kraljeva kaže:

„Nas su kontaktirali ljudi sa Državnog univerziteta iz Novog Pazara. Oni su došli kod nas u kancelariju. Poslala ih je rektorka Zana Dolićanin. Pitali su nas da li smo raspoloženi i da li hoćemo i možemo… Zamolili su nas, jer nemaju nijednu bližu firmu u okruženju da angažuju. Rekli su nam da imaju problem”.

Predstavnici DUNP-a su došli nekoliko dana pre nego što su u ponedeljak na silu ušli u zgradu Držanog univerziteta.

„Pratimo situaciju, ali ništa posebno. Ja, iskreno da kažem, nisam znao koji je to nivo blokada, ali ne mogu da kažem da nisam znao šta se dešava”, priča Aleksić i naglašava da firma koju vodi nije politički obojena.

Čelnici DUNP-a su im, tvrdi, rekli da imaju nekoliko ljudi koji drže fakultet pod blokadom i da postoji opasnost od hemijskog incidenta, izlivanja kanalizacije, požara.

„Rekli su nam da se oni nalaze u prostorijama univerziteta bespravno, da drže univerzitet pod blokadom i pitali su nas da li možemo da im pružimo pomoć, da nas angažuju kao firmu za obezbeđenje – da obezbedimo njih konkretno kada uđu i da obezbedimo imovinu, u smislu da oni uđu, da uklone s fakulteta lica koja po njihovom mišljenju tamo borave bespravno, da ih pomerimo odatle, jer oni hoće da uđu, da provere šta se tamo dešavalo, šta se dešava sa tim hemijskim jedinjenjima, da li možda preti opasnost od požara, poplava, da se kanalizacija izlije i tako dalje”, kaže Aleksić.

To su, kaže, videli kao svaki drugi posao i prihvatili ga.

„Sačinili smo ugovor u skladu sa zakonom, potpisali mi, potpisala Zana Dolićanin. Reč je o ugovoru sa DUNP-om”, tvrdi Aleksić.

Dodaje da kao izvršilac posla nije ulazio u to da li je bilo javne nabavke.

„Kako su mene izabrali u ovom slučaju, to moramo sa njima da vidimo. Procenu smo uradili na osnovu njihovih reči. Rekli su nam da je unutra troje, četvoro, petoro ljudi koji sede, da nema nikakve opasnosti, nikakve brige, da nema nikakvih poteškoća, da niko tu ništa neće da radi. To su bili inputi koje smo dobili. Mi nemamo ovlašćenja da vršimo neke provere, nadzore, snimanja i prikupljanja informacija, pa to nismo ni radili. Izvršili smo bezbednosnu procenu na osnovu njihovih reči i napravili plan obezbeđenja u skladu sa tim i krenuli da to veče odradimo taj posao”, priča Aleksić.

Aleksić i jedan od osnivača firme bili su među petnaestak zaposlenih u Gard Security Sistems 036 koji su sa čelnicima DUNP-a ušli u prostorije.

„Bili smo jedina firma koja se bavi privatnim obezbeđenjem tamo, a koliko sam ja razumeo, fakultet ima samozaštitnu delatnost, pa su tamo bili i neki njihovi radnici obezbeđenja. Njih nekoliko”, dodaje.

Pre tri dana policija je mirno stajala i posmatrala kako batinaši provociraju građane ispred sedišta SNS-a u Valjevu, ne sprečavajući sukobe. Danas, u 3.30 časova, policija ponovo mirno stoji i posmatra kako batinaši ulaze na Državni Univerzitet u Novom Pazaru. To nije vaš… pic.twitter.com/b2CAQErWIh — VGGŠ u blokadi (@vggsblokada) July 29, 2025

Angažman počeo u pola četiri

Kako je iz te firme u petak (1. avgust) saopšteno, njihov angažman je počeo 29. jula oko 3.30 ujutru.

Kako se navodi, prilikom samog ulaska u prostorije fakulteta, „u holu je zatečeno 15–20 lica muškog i ženskog pola koja su po izdavanju upozorenja odmah napustila isti“, nakon čega su službenici te firme ostali u holu, „a deo zaposlenih na Univerzitetu otišao na svoja radna mesta i pristupio otklanjanju bezbednosnih problema”.

Nakon nekoliko minuta, kako se dodaje u saopštenju, deo lica koja su bila napolju, ušao je kroz prozor jedne od prostorija i ponovo došao do hola univerziteta gde su se nalazili službenici obezbeđenja.

„Kako bi izvršili svoj zadatak i posao koji smo ugovorili, ponovo smo izdali upozorenje svim licima da napuste prostor univerziteta, pri čemu je došlo do verbalne rasprave, ali uz objašnjenje da smo legalna firma, da nismo nikakvi ‘batinaši’, uz pokazivanje službenih legitimacija i nakon izdavanja naređenja, a bez ikakvih posledica ili povreda, ponovo smo ta lica udaljili iz prostorija univerziteta”, piše u saopštenju.

Napominju da svi službenici obezbeđenja koji su tada bili angažovani poseduju licence i službene legitimacije, kao i da su angažovani potpuno u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije, te da nikakve zloupotrebe nisu postojale niti će biti tolerisane.

Iz te firme „kategorički odbacuju tvrdnje da je angažovanje firme na bilo koji način politički motivisano, nezakonito ili da se iza toga kriju bilo kakvi nečasni motivi”.

„One predstavljaju grubu manipulaciju sa ciljem da se ugrozi ugled i poslovanje naše firme, destabilizuje bezbednosna situacija u zemlji i ugrozi sigurnost naših zaposlenih”, piše u saopštenju.

Ugovor važi dok ima potrebe

Ugovor je, kaže Aleksić, „zaključen da važi dok ima potrebe”.

„Što se nas tiče, taj ugovor je završen. Mi smo završili našu obavezu i nemamo ništa više sa tim. Ako bi nas ponovo zvali, morali bismo da sklopimo novi ugovor”, kaže Aleksić za „Vreme”.

„Vreme” je u vezi sa ugovorom i postupanjem rukovodstva DUNP-a i privatnog obezbeđenja kontaktiralo Univerzitet, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog teksta.

Na telefon DUNP-a niko se ne javlja, a ta ustanova je u sredu (30. jul) saopštila da su na kolektivnom godišnjem odmoru dok se ne ostvare uslovi za normalno funkcionisanje.

Sličan zahtev DUNP-u uputila je i organizacija Transparentnost Srbija, a kako je programski direktor te organizacije Nemanja Nenadić pojasnio za „Vreme”, još nije razjašnjeno po kom osnovu i za koji iznos je DUNP angažovao „službu obezbeđenja” koja je učestvovala u izbacivanju studenata sa te visokoškolske ustanove.

Nenadić kaže da je Transparentnost Srbija od te visokoobrazovne ustanove zatražila dostavljanje informacija o pravnom osnovu i postupku angažovanja „službe obezbeđenja”, ali da odgovor još nisu dobili.

Kaže dalje da pravno postoji mogućnost da se obezbeđenje angažuje kroz stalno ili privremeno zapošljavanje pojedinaca, ali većina javnih institucija to čini kroz nabavke usluga, što je, pretpostavlja, verovatno i ovde bio slučaj.

„Međutim, u objavljenom planu javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, koju je DUNP objavio na sajtu, nisu prikazane usluge ove vrste, niti su objavljene bilo kakve izmene tog plana tokom 2025. godine”, kaže Nenadić.

Kada je reč o samom ugovoru, potpuno je izvesno, ako je reč o nekom ad-hok angažovanju, da je on ispod granice za raspisivanje tendera, jer su tu pragovi za nabavke ove vrste usluga čak 15 miliona dinara, pojašnjava Nenadić.

„Očigledno je sproveden neki drugi postupak. Većina naručilaca internim pravilnikom predviđa pribavljanje tri ponude, ali to se ne objavljuje. Ne znamo da li se to dogodilo, možemo samo pretpostaviti da jeste, ali zato smo i tražili dokumentaciju, jer je vrlo je bitno šta je bio zadatak ljudi zbog svega što se dešavalo”, pojašnjava sagovornik „Vremena”.

„Vreme” je proverilo tekući, kao i planove javnih nabavki iz prethodnih godina, objavljene na sajtu DUNP-a, međutim, ni u njima nema informacija o angažovanju privatnog obezbeđenja.

Takva informacija nije izlistana ni na portalu javnih nabavki.

Šta još obezbeđuje Aleksićeva firma?

Guard Security System 036, kao deo grupe ponuđača dobio je početkom juna posao za uslugu fizičko-tehnička zaštita lica i imovine u objektima od javnog značaja za potrebe Opštine Raška.

Na portalu javnih nabavki objavljeno je da je ugovor dodeljen grupi ponuđača koju osim firme iz Kraljeva, čini i Alpha Gard d.o.o. iz Kruševca.

Radi se o uslugama fizičko-tehničkog obezbeđenja, ali ne navode se detalji, a vrednost ugovora je 44,1 milion dinara bez PDV-a, vidi se u objavljenoj dokumentaciji.

Ovo je jedan od poslednjih poslova koji je ova firma dobila sa nekom lokalnom samoupravom.

Ova firma dobijala je u poslednjih nekoliko godina poslove za Opštinsku upravu Raška i Opštinsku upravu Kraljevo.

Na osnovu ugovora objavljenih na Portalu javnih nabavki, te izjave direktora Aleksića za „Vreme”, osim usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja poslovnog prostora gradskih uprava ove dve lokalne samouprave, dobijala je i poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja Istorijskog arhiva, Centra za socijalni rad, Zavoda za javno zdravlje, Kulturnog centra Ribnica, jedne predškolske ustanove u Kraljevu, te postavljanje i održavanje video nadzora u nekoliko javnih ustanova.

Tokom 2024. godine firma je dobila i ugovor za Usluge servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite s firmom Aerodromi Srbije d.o.o. Niš.

Reč je o tehničkoj zaštiti Aerodrma Morava u Kraljevu, pojašnjava Aleksić.

Kako dodaje, njihova firma ima više klijenata iz privatnog, nego iz javnog sektora, a rade uglavnom na području Kraljeva i Raške.

„Nismo sarađivali sa SNS-om”

Kako kaže direktor ove firme, nikada nisu pružali usluge strankama.

„Nikada nismo obezbeđivali nijedan skup SNS-a i kategorički odbacujem sve optužbe koje su se pojavile u tom smislu”, kaže Aleksić.

Kako, pak, dodaje, „više puta smo obezbeđivali Lokalni front, neke njihove skupove, predstave, zborove, mitinge, promocije”.

„Obezbeđivali smo baš Lokalni front. Pružali smo usluge obezbeđenja Vladanu Slavkoviću”, pojašnjava Aleksić.

U vezi sa ovim navodima „Vreme” je kontaktiralo Predraga Voštinića, odbornika Lokalnog fronta u Kraljevu. On negira da je Lokalni front ikada angažovao ovu firmu.

„Nikada Lokalni front njih nije angažovao. Jedan od članova Lokalnog fronta inače je organizator pozorišnog festivala i njih je kao jedinu agenciju angažovao za nekoliko javnih događaja, jer je u obavezi po zakonu da ima obezbeđenje”, pojašnjava Voštinić, dodajući da za sam Lokalni front Gard Security Sistem 036 nikada nije obavljao nijedan posao.

Bivši osuđivani policajac

Dejan Aleksić je inače bivši zaposleni u Policijskoj upravi u Kraljevu, ali je sa službom prestao pošto je osuđen zbog saobraćajne nesreće u kojoj je jedno lice stradalo.

„Radio sam u PU Kraljevo u odeljenju kriminalističke policije. Nakon zavšene srednje policijske škole, godinu dana sam bio policajac, pa sam završio Policijsku akademiju i bio sam policijski inspektor. Imao sam saobraćajnu nezgodu, gde je došlo do smrti jednog lica, nakon čega sam opet radio dok nisam osuđen”, kaže Aleksić.

Kada je osuđen na kaznu zatvora od godinu i po dana, prestao mu je radni odnos.

„Izdržao sam kaznu zatvora. Radio sam u Farmakomu iz Šapca kao direktor bezbednosti godinama. Nakon raspada Farmakoma, vratio sam se u Kraljevo. U međuvremenu sam sudski rehabilitovan, tako da se smatram neosuđivanim i počeo sam da se bavim ovim poslom od 2016. godine.”

Kako dodaje, nakon dešavanja na DUNP-u, počele su da mu stižu pretnje, zbog čega je podneo krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti.

Ko može da radi u privatnom obezbeđenju?

Da bi neko mogao da bude radnik u privatnom obezbeđenju, mora da ima 18 godina, da je državljanin Republike Srbije, da se protiv njega ne vodi postupak, da u poslednje četiri godine nije kažnjavan za prekršaje za koje može da se izrekne mera zatvora i da ima završenu najmanje srednju školu.

Ukoliko ispunjava te uslove, mora da završi obuku, položi ispit nakon završetka praktične i teorijske obuke, te da u MUP-u položi stručni ispit.

Ukoliko položi stručni ispit u MUP-u, predaje zahtev za dobijanje licence za obavljanje ovog posla sa ili bez oružja.

„Policija nakon toga vrši određene bezbednosne provere i nakon te provere izdaje se rešenje o izdavanju licence”, kaže Aleksić.

Da bi neko mogao da dobije licencu za privatno obezbeđenje sa oružjem, mora da ima odslužen vojni rok s oružjem ili ima potvrdu o rukovanju vatrenim oružjem, kao i posebno lekarsko uverenje za obavljanje poslova obezbeđenja sa oružjem.

