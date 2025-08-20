Tokom protesta ispred novosadskog suda policija je udarala novinare, dok se u isto vreme nastavljaju pretnje smrću novinarima i redakcijama, upozorio je NUNS.

Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je nove pretnje upućene novinarima i novinarkama, kao i napad policije tokom protesta građana ispred zgrade u kojoj se nalazi sud i tužilaštvo u Novom Sadu.

U saopštenju NUNS-a podseća se da su tokom policijske akcije jutros ispred suda u Novom Sadu novinarka N1 Lea Apro i novinar portala Razglas news Žarko Bogosavljević više puta udarani štitovima i rukama i pored oznaka i novinarskih legitimacija.

Žarko Bogosavljević je uzvikivao: „Novinar! Šta radiš ti? Ne smeš da udaraš novinara!”, a na snimcima se jasno čuje i Lea Apro koja ukazuje da je novinarka.

Nezavisno udruženje novinara Srbije ponovo poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova da spreči nezakonito postupanje policije prema novinarima i omogući im nesmetan rad u javnom interesu.

Takvo delovanje policije prema novinarima i novinarkama je nedopustivo i opasno, jer direktno ugrožava slobodu medija i demokratiju, ističe se u saopštenju.

Pored policijskog nasilja, nastavljaju se i svakodnevne pretnje novinarima i novinarkama, ističe se u saopštenju.

U komentaru na veb stranici upućena je preteća poruka redakciji inđijskog portala In Medija. U poruci se navodi: „Pumpam vam zaklanu decu smradovi. Bando bezobraznika i huligani. Biće građanskog rata i daće Bog meni će ruke biti krvave“. Sumnja se da je isto lice uputilo prethodnih dana i pretnju novinarima subotičkog Magločistača.

I novinar televizije N1 Mladen Savatović našao se juče na meti pretnji na društvenim mrežama. U komentarima na Fejsbuk stranici N1 Srbija, korisnik naloga “Zdravko Simic” napisao je: “Ovog geja Savatovića ću prebiti samo da ga sretnem negde”.

U ovako neprihvatljivo zapaljivoj atmosferi Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal mora hitno da reaguje na pretnje upućene redakcijama In Medija i N1, da identifikuje počinioce i protiv njih pokrene postupak.

Nadležne institucije moraju da obezbede brze i efikasne postupke u svim slučajevima napada i pretnji novinarima i da jasno pokaže da nasilje nad novinarima neće biti tolerisano. Svaki pokušaj zastrašivanja novinara predstavlja udar na javni interes i pravo građana da budu informisani, a tolerisanje takvih praksi vodi ka urušavanju vladavine prava.