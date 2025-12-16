Vuka Raonića novinari su prepoznali kao napadača na snimatelja Juronjuz Srbija Mirka Todorovića. Tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu protiv njega, a za svoje „aktivnosti“ je nagrađen mestom pomoćnika gradonačelnika Novog Sada

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin za svog pomoćnika izabrao je Vuka Raonića, čoveka koga su novinari označili kao napadača na snimatelja redakcije Juronjuz Mirka Todorovića.

Na zvaničnom sajtu Grada Novog Sada, među pomoćnicima gradonačelnika, na prvom mestu liste gradonačelnikovih pomoćnika, 9. decembra upisan je Raonića koji bi, prema pisanju portala 021.rs, i ranije bio izabran za pomoćnika Žarka Mićina, da ga novinari na sednici na kojoj je izabran novi gradonačelnik, nisu prepoznali upravo kao napadača na tadašnjeg snimatelja Juronjuz Srbija Mirka Todorovića.

Na snimcima koji su objavljeni, vidi se krupnija osoba, duge koze zavezane u rep i duge brade, kako gura snimatelja i obara ga na zemlju, podseća portal 021, uz objašnjenje da se napad dogodio 5. novembra 2024. godine, ispred prostorija Srpske napredne stranke, na prvom velikom protestu posle pada nadstrešnice.

Iako nadležni ništa nisu radili da se napadač na snimatelja pronađe, pronašli su ga novinari, a Raonić je na sednici u Skupštini grada sedeo u prvom redu, iako nije imao nikakvu funkciju.

Ipak, ukazuje portal 021, funkciju mu je, po svemu sudeći, još tada namenio upravo Mićin.

Na pitanja novinara da li se seća da je on bio ispred prostorija SNS-a kada je tamo 5. novembra bio Aleksandar Vučić i da li se seća da je gurnuo snimatelja, rekao je da je slušao više puta Vučića ispred prostorija stranke, ali da ne može da se „veže za datum“.

O Raonićevom prisustvu sednici Skupštine grada novinari su pitali i novopostavljenog gradonačelnika Mićina, na šta je on rekao da je reč o njegovom „bliskom prijatelju“ i da je postojao plan da on bude postavljen i za njegovog bliskog saradnika u Gradskoj kući.

Tužilaštvo odbacilo prijavu

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu odbacilo je u junu ove godine krivičnu prijavu protiv Vuka Raonića.

Razlog je bio taj što nisu postojali „osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti“, odnosno tužilaštvo ne smatra da je Raonić učinio krivično delo nasilničko ponašanje.

Ipak, tužilaštvo je pojasnilo da će protiv Raonića biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča.

U avgustu je Više javno tužilaštvo odbacilo prigovor novosadskog snimatelja na odbacivanje krivične prijave.

„Iako je tužilaštvo utvrdilo da je nesporno taj čovek oborio snimatelja, i to na javnom skupu gde je bio okupljen veći broj građana, tužilaštvo smatra da, uprkos tome, nije došlo do značajnijeg ugrožavanja spokojstva građana niti do težeg remećenja javnog reda i mira, te da se ne radi o krivičnom delu nego o prekršaju. Tužilaštvo će zbog toga podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka“, saopštio je tada ANEM.

NDNV: Nasilje nad novinarima u Novom Sadu nagrađeno funkcijom

Nezavisno društvo novinara Vojvodine osudilo je imenovanje Vuka Raonića za pomoćnika gradonačelnika „imajući u vidu njegovu direktnu umešanost u nasilje nad novinarima, koje do danas nije sankcionisano“.

„Umesto sankcija, svedočimo političkoj nagradi za nasilje: osoba povezana sa napadom na medijskog radnika biva unapređena na jednu od najviših funkcija u gradu. Takva odluka šalje opasnu poruku da je nasilje nad novinarima u Srbiji tolerisano, pa čak i poželjno, ukoliko dolazi iz redova politički podobnih“, navode u NDNV.

Kako ocenjuju, ovo je deo šireg obrasca institucionalne normalizacije nasilja, u kojem se napadi na novinare relativizuju, zataškavaju ili ostaju nekažnjeni, dok se njihovi akteri štite i nagrađuju javnim funkcijama.

„Time se dodatno podstiče atmosfera straha, nekažnjivosti i sistemskog pritiska na medijske radnike“, dodaju u NDNV.

Oni zahtevaju da se javnosti objasni na osnovu kojih kriterijuma je osoba sa ovakvim dosijeom imenovana na visoku gradsku funkciju, da se prekine praksa političke zaštite i nagrađivanja nasilnika i da se obezbedi efikasna institucionalna zaštita novinara i medijskih radnika u Srbiji.

Bravo: Da li je ovo nagrada za ono što je učinio?

Građanski pokret Bravo postavio je niz nekoliko pitanja gradonačelniku Novog Sada Žarku Mićinu u vezi sa novim imenovanjem.

„Da li je imenovanje Vuka Ravnića svojevrsna nagrada za ono što je učinio 5. novembra? I da li je Raonić angažovan zbog stručnosti ili zbog spremnosti da, ako zatreba, fizički ‘brani’, ne samo prostorije gradske kuće, već i Srpsku naprednu stranku, kao i sopstvenu poziciju u sistemu vlasti?“, pitaju u Bravo.

Šta piše u biografiji pomoćnika i prijatelja?

U zvaničnoj biografiji piše da je Raonić rođen 1983. godine u Somboru, a da je srednje obrazovanje stekao u Novom Sadu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, a master akademske studije na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla u Beogradu“.

Na novosadskom DIF-u je doktorirao ove godine.

Radio je kao advokatski pripravnik, a od dolaska naprednjaka na vlast u Novom Sadu radi u javnom sektoru. Najpre je bio savetnik direktora na Spensu, zatim u Urbanizmu, a poslednje tri godine je bio i savetnik direktora u Informatici.

Osvajao je medalje u džudou, a bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u kombat sambou je osvojio 2018. godine. Osvajao je medalje i u drugim borilačkim veštinama.

U biografiji ističe i da je osnivač i trener Džudo i sambo kluba „Borac“. Upravo je Žarko Mićin bio zastupnik ovog kluba.

Izvor: 021.rs

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.