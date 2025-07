Inicijativa gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina o podizanju spomenika poginulima u padu nadstrešnice železničke stanice u tom gradu, prihvaćena je u ponedeljak (28. jul) na sednici Saveta za kulturu Skupštine grada Novog Sada.

Predlog je usvojen uprkos protivljenju opozicije koja je prisustvovala sednici.

Na sednici se razmatralo mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture i JP „Urbanizam“ povodom podnete inicijative, nakon čega je data saglasnost na inicijativu.

Dizajn i novac za spomenik već do 1. novembra?

Mićin je predložio da se izgled i izgradnja spomenika realizuju putem javnog konkursa i uz to je sugerisao da bi konkursno rešenje trebalo da bude doneto do 15. oktobra, kako bi se već do 1. novembra odabrao dizajn i planirala sredstva u budžetu za izgradnju.

„Znam da to nije dugačak rok, mislim da dva i po meseca dovoljno, kako bi smo 1. novembra imali konačno rešenje izgleda spomenika. Ovo je stvar oko koje bi svi trebalo da se složimo“, istakao je Mićin.

On je naveo da je predlog gradnje spomenika „preduslov za kolektivno pamćenje i da je obaveza grada da omogući dostojanstveno podsećanje na tragični događaj“.

„Kada sam uključivao ovo inicijativu savetu za kulturu, bio sam svesta da nikakav spomenik ne može da vrati ljudske živote, niti da ublaži tugu porodicama nastradalih. Kao gradonačelnik, smatrao sam da je apsolutno neophodno da na adekvatan način, obeležimo mesto stradanja 16 ljudi. Smatram da je to moja dužnost i moja obaveza. Ali i dužosti oboveza celog Novog Sada, da ti ljudi nikada ne budu zaboravljeni“, rekao je Mićin.

Opozicija protiv

Opozicija je, kao i na prethodnoj sednici koja je održana na temu ovog spomenika, bila protiv. Glavni razlog je, kao i tada, udeo vlasti u odgovornosti za pad nadstrešnice.

Odbornik Narodnog pokreta Srbije Boris Fejdi zatražio je da se sačeka da se završi sa sudskim procesom.

„Da ovaj grad, ova zemlja, ovo društvo bude načisto sa tim, da li je te ljude ubila korupcija ili je u pitanju nemar“, naglasio je Fejdi.

On je mišljenja da bi trebalo da se sačeka da pojedinci koji su krivi za to budu tako i označeni.

„I da onda, bez cirkusa, kako ste rekli, predsednica Skupštine Dina Vučinić, iščita ono što treba da iščita i da se u tom trenutku niko ne javi za reč, pa da se zazeleni cela sala“, naveo je Fejdi.

Mićin: Posupak ne može da se završi za devet meseci

Mićin je, obraćajući se predstavnicima opozicije, rekao da svi žele da se osude vinovnici ovog događaja, ali da „ovakav postupak ne može da se završi za devet meseci“.

„Ne postoji nijedna država sa kapacitetima da za ovakvu tešku tragediju procesuira ljude za devet meseci. To vam govorim kao advokat“, istakao je.

Kako je rekao, i on i svi predstavnici vlasti se zalažu da se odgovorni kazne, ali da „ne mogu da utiču na sud“.

„Nećete vi podržati SNS ako podržite ovu odluku. Niko to ne može da vam spočita“, kazao je gradonačelnik opozicionim odbornicima.

Mićin uputio inicijativu nakon razgovora sa predsednikom Vučićem

Inicijativa gradonačelnika Mićina upućena je Savetu za kulturu Skupštine Grada krajem maja, nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a Savet je inicijativu prosledio na izjašnjavanje Zavodu za zaštitu spomenika i JP Urbanizam.

Predloženo je da se na mestu nesreće podigne spomenik koji će predstavljati trajan materijalni trag u kulturi sećanja i koji kao osnovne elemente mora sadržati napisana imena žrtava i povređenih, kao i informacije o tragičnom događaju.

Nakon usvajanja u Savetu, inicijativa će se naći na sednici Skupštine Grada, koja je zakazana za 31. jul.

Opozicija traži navođenje odgovornosti na spomeniku

Jedna od stvari koja je zasmetala opoziciji je izostanak informacije o odgovornosti na spomeniku. Kako su ranije naveli, spomenik bi morao da sadrži i rečenicu: „Ove ljude ubila je korupcija. Neka oni budu poslednje žrtve“.

„Uzročnik je jasan i poznat. Njegovo izostavljanje sa spomenika bio bi pokušaj da se krivci aboliraju i da se zataška odgovornost vlasti što je, nažalost, i glavni motiv predloga takozvanog gradonačelnika“, zaključila je tada opozicija.

Ploča koju su studenti postavili za Mićina „zloupotreba nesreće“

Kada su studenti na protestu 1. maja postavili spomen-ploču stradalima, Mićin je to nazvao „zloupotrebom nesreće“.

„Kao odgovoran čovek i gradonačelnik svih građana, razumem potrebu da kao društvo iskažemo poštovanje prema žrtvama tragedije koja je pogodila Novi Sad i celu državu i obeležimo mesto stradanja. Međutim, način na koji je grupa pojedinaca odlučila da postavi spomen-ploču, bez ikakve javne procedure, bez konsultacija sa porodicama žrtava, i mimo institucija, predstavlja političku zloupotrebu nesreće“, naveo je Mićin na Instagram nalogu.

U „predavanju“ koje je u objavi održao građanima koji mesecima iskazuju pijetet prema žrtvama, Mićin je napisao da „nas saosećanje i solidarnost sa njihovim porodicama obavezuju da budemo iznad dnevnopolitičkih interesa“.

„Sećanje na tragično stradale građane ne treba da bude predmet političkog marketinga, već istinski izraz poštovanja celokupnog društva prema izgubljenim životima“, naveo je Mićin.

Gradonačelnik je potom obznanio, nakon što u Gradu niko nije ni pominjao obeležavanje ovog mesta stradanja, da će u dogovoru sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem pokrenuti „zvaničnu inicijativu da se stradanje na Železničkoj stanici dostojno obeleži spomen-obeležjem podignutim u skladu sa zakonom i svim propisima“.

„U konsultaciji sa porodicama žrtava, i stručnom javnošću, pokrenućemo javni konkurs za idejno rešenje spomen-obeležja, na koji će moći da se prijave arhitekte, vajari, dizajneri, ali i svi građani koji imaju viziju kako obeležje treba da izgleda. Ceneći razmere tragedije, važno je da u donošenju odluke učestvuje celokupna javnost“, zaključio je Mićin pre samo nekoliko meseci.

Na spomen-ploči koju su tada studenti u znak pijeteta postavili pisao je datum tragedije i rečenica „Novi Sad pamti“.

