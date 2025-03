Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u utorak je zasedalo oko 700 profesora, koji su nakon duge i žustre rasprave, izglasali generalni štrajk, koji počinje u ponedeljak 17. marta i koji će trajati do ispunjenja studentskih zahteva.

Profesori će stopirati specijalističke ispite, kao i polaganje doktorata. Predavanje i ispiti na redovnim studijama nisu držani, jer je Fakultet u blokadi, piše portal Nova.

„Sve staje u ponedeljak. Nećemo više držati specijalističke ispite, ni polaganje doktorata, što je do sada održavano. Nema ničega dok ne vlast ne ispuni studentske zahteve“, kaže doktorka, profesorka na ovom fakultetu, koja je insistirala da ostane anonimna.

Ona priča da je rasprava na Veću dugo trajala i bila je žestoka.

„Ovaj fakultet je oduvek bio leglo SNS-a, ali neke stvari se izgleda menjaju. Imali smo žestoku raspravu, umalo nije došlo i do fizičkih obračuna, ali izborili smo se za štrajk. Do sada smo uredno držali specijalizacije, uprkos blokadi, ali i to sada staje“, kaže profesorka.

Nezaboravne ovacije

Iznenađenje za sve bila je podrška dekanke Medicinskog fakulteta prof. dr Tatjane Simić.

„Dekanka nas je podržala i izjavila čak da ‘pišemo istoriju fakulteta!’“.

Prema njenim rečima, studenti medicine stajali su sve vreme na ulazu u salu gde je zasedalo nstavničko veće, čekajući odluku. Kada su im saopštili da stupaju u štrajk, usledile su nezaboravne ovacije.

„Pozdravili su nas ovacijama i jako su ponosni na nas, ali i mi smo na svoju odluku. Ne mogu da poverujem da smo uspeli da se dogovorimo. Ovo je revolucija!“, nalašava profesorka.

Izvor: Nova.rs