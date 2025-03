Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužnicu protiv tri osobe zbog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad. Imena optuženih nisu poznata širokoj javnosti, ali njihova uloga u projektu rekonsturkcije železnice bila je značajna.

Na optužnici, koja tek treba da bude potvrđena, su menadžerka za razvoj investicija AD „Infrastruktura Železnica Srbije“ Slobodanka Katanić, predsednik Komisije za tehnički pregled Milutin Savović i članica te Komisije Biljana Krstić.

Savović je vlasnik i direktor preduzeća Trioprojekt, koje je u konzorcijumu zaduženom za tehnički pregled celog projekta železnice, piše Nova ekonomija.

Osim Trioprojekta, u konzorcijumu su još i kompanije Beogradčvor i KBV Datacom, u kojoj po 30 odsto udela imaju vlasnici Milenijum tima Ivan Bošnjak i Stojan Vujko.

Uloga iz senke

Kao predsednik Komisije za tehnički pregled, Savović je bio u komunikaciji sa drugim rukovodiocima, ali i sa Natašom Vukšić, za koju je Nova ekonomija utvrdila da je kao saradnica predsednika Srbije iz senke igrala ulogu u projektu rekonstrukcije železnice.

Kada je Savović obaveštavao druge zvaničnike o izveštaju o tehničkom pregledu koji je rađen krajem prošle godine, među primaocima mejla bila je i Nataša Vukšić.

Ovaj izveštaj se odnosio na celinu železničke pruge koja obuhvata i Železničku stanicu Novi Sad, a Savovićev izveštaj je bio poslat 1. novembra, svega desetak sati pre pada nadstrešnice.

Nakon incidenta u kom je poginulo 15 ljudi, među ljudima koje je saslušalo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu bio je i Savović.

On je u decembru pred tužiocem priznao da „nije bilo u redu“ što je ta komisija izdala dozvolu za probni rad Železničkoj stanici Novi Sad na način na koji je to urađeno.

Tvrdio je da je komisija sačinila izveštaj i dostavila ga investitoru „jer je to bio zahtev Elektrodistribucije i Elektromreže, kako bi staničnu zgradu u Novom Sadu priključili na elektroenergetsku mrežu“.

„U suprotnom svi radovi bi morali da se obustave i zbog toga smo ovakav izveštaj dali, iako to nije bilo u redu. To dakle znači, da mi ovakav izveštaj za probni rad nismo mogli dati u skladu sa Pravilnikom za vršenje tehničkog pregleda, ali smo ipak to učinili iz razloga koje sam naveo“, rekao je Savović pred tužiocem.

On je tvrdio da u aprilu 2024. nije bio vršen pregled cele stanice, već elektroenergetskih, sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja.

Dozvola za probni rad trebalo da se odnosi samo na deo stanice

Vršen je i pregled arhitekture i konstruktivnih radova, ali samo onih delova objekta koji su povezani sa pomenutim uređajima, naveo je.

Međutim, u zapisniku o tehničkom pregledu piše da se probni rad odobrava objektu železničke stanice.

Dve članice komisije su kazale da je Savović, kao predsednik komisije, raspolagao slikama njihovih potpisa i pečata koji su stavljeni na dokument.

Njihova svedočenja ukazuju da je dozvola za probni rad železničke stanice zapravo trebalo da se odnosi samo na jedan njen deo, ali su potpisi članova komisije stavljeni na dokument kojim se odobrava rad celog objekta.

Druga članica Komisije protiv koje je podignuta optužnica, Biljana Krstić, svedočila je da je u toku aprila 2024. vršen pregled samo trafostanica da bi se dobila privremena dozvola kako bi se objekat železničke stanice priključio na napajanje. Rekla je tužiocu da je pregledala trafostanicu koja se nalazi u sklopu krila D Železničke stanice.

„Ja ovaj izveštaj o tehničkom pregledu sada prvi put vidim“

Nakon ovog pregleda poslala je Milutinu Savoviću parcijalni izveštaj, koji se tiče oblasti za koju je zadužena – arhitekturu i konstrukciju, rekla je tada pred tužiocem.

Kada joj je predočen Zapisnik o tehničkom pregledu od 5. aprila, kojim je odobren probni rad stanice, izjavila je: „Ja ovaj izveštaj o tehničkom pregledu sada prvi put vidim“.

„On sadrži delove izveštaja koji sam ja parcijalno poslala poslala Milutinu Savoviću i ovaj izveštaj ima naše pečate i potpise, ali nema elektronski. Ovi pečati i potpisi su zalepljeni na dokument, tako da ja ovaj dokument nisam nikad potpisala ni overila svojim potpisom i pečatom“, kazala je Krstić.

Objasnila je da je praksa prilikom pregleda trafostanica bila da članovi komisije nisu potpisivali izveštaje elektronski, nego su slike svojih potpisa i pečata dali predsedniku komisije kako bi on „kada se sklopi finalni izveštaj imao sve to u dokumentu, odnosno kako bi te sličice potpisa i pečata postavio na dokument“.

„Meni nije rečeno prilikom pregleda u toku aprila meseca 2024. godine da će se probni rad odnositi eventualno na ceo objekat Železničke stanice u Novom Sadu“, kazala je Krstić.

U komunikaciju sa Natašom Vukšić bila je uključena i Slobodanka Katanić, menadžerka u Infrastrukturi železnice Srbije koja se takođe našla u optužnici.

Korespondencija sa šefom kabineta predsednika Srbije

Kako se vidi iz dokumentacije koju je objavilo VJT u Novom Sadu, jedan mejl od februara 2023. godine naslovljen je istovremeno na Vukšić i Slobodanku Katanić, menadžerku za investicije u Infrastrukturi železnice Srbije.

Njime su iz Telekoma Srbije tražili odgovor od Katanić na jedan zahtev poslat još u julu prethodne godine, u vezi sa projektom železnice.

Takođe, Katanić je učestvovala u korespondenciji sa šefom kabineta predsednika Srbije Ivicom Kojićem, koji je obećao kineskom izvođaču radova da će ubrzati aktivnosti na projektu železnice.

U mejlu Kojiću, kineski CRIC/CCCC poslao je dokument naslovljen „Izveštaj o glavnim pitanjima koja ograničavaju period trajanja projekta“. Postojalo je pet pitanja zbog kojih su iz CRIC/CCCC tražili da se poveća „stepen koordinacije“.

Na svaku od pet tačaka koje je pomenuo izvođač radova odgovorila je Slobodanka Katanić.

Njoj se optužnicom na teret stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja i krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz Krivičnog zakonika. Savović i Krstić optužnicom se terete za krivično delo Nesavesan rad u službi i krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti.

Šta kaže tužilac

Postoji opravdana sumnja da su predsednik Komisije za tehnički predgled radova Milutin S. i član Komisije Biljana K. od 25. marta 2024. godine do 5. aprila 2024. godine kršenjem zakona, drugih propisa i opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora i na drugi način očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog, pa je takva povreda i nastupila, saopštio je tužilac Nenad Stefanović.

Sumnja se da je Slobodanka K, od septembra 2020. godine do 1. novembra 2024. godine, u Beogradu, kao službeno lice-menadžer za razvoj i investicije u AD “Infrastrukture Železnice Srbije” Beograd, zadužena da koordinira i prati projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-Državna granica (Kelebija), iskorišćavanjem i prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti, teže povredila prava drugih i to pravo na život i telesni integritet, dodao je tužilac.

Ona je bila zadužena za donošenje odluka u vezi sa pomenutim projektom, te je dostavljala izveštaje, zapisnike i drugu dokumentaciju svojim pretpostavljenima, znajući da Izveštaj o izvršenom tehničkom pregledu od 4. aprila 2024. godine, čiji je sastavni deo Zapisnik o tehničkom pregledu od 5. aprila 2024. godine i predlog za probni rad, nije urađen u skladu sa svim propisima i pravilima struke, kao i da radovi na objektu nisu završeni, usled čega je odobren probni rad objekta zgrade Železničke zgrade Novi Sad u trajanju od najduže godinu dana.

Slobodanka K. je 12. juna 2024. godine donela rešenje kojim je formirala zajedničku Komisiju za interni prijem krila “B” u Železničkoj stanici Novi Sad sa zadatkom da Komisija izvrši interni prijem vestibila krila “B” stanične zgrade Železničke stanice Novi Sad, kako bi prijemom vestibila krila “B” putnicima bilo omogućeno korišćenje vestibila i svih sadržaja u njemu, iako interni prijem kao takav nije regulisan nijednim propisom, zbog čega je, nakon internog prijema i primopredaje objekta između izvođača radova i investitora došlo do puštanja u rad vestibila krila “B” 5. jula 2024. godine.

Ona je znala da radovi na vestibilu krila “B” nisu završeni, jer o tome nije dobila potvrdu stručnog nadzora, a bila je svesna da nepostupanjem po propisima i tehničkim pravilima može da ugrozi bezbednost.

Na taj način su ostale neutvrđene nepravilnosti koje su dovele do obrušavanja nadstrešnice na tlo ispred prednje fasade vestibila “B” na objektu stanične zgrade Železničke stanice Novi Sad 1. novembra 2024. godine, navodi tužilac.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenima Milutinu S. i Biljani K. produži pritvor, kao i da Slobodanki K. produži meru zabrane napuštanja stana sa elektronskim nadzorom da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu kao i da im odredi pritvor zbog uznemirenja javnosti.

Izvor: Nova ekonomija