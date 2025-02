Dokumenti u koje su novinari imali uvid otkrivaju nepravilnosti u postupanju komisije za tehnički pregled, koja je odobrila probni rad železničkoj stanici u Novom Sadu. Svedočenja članova komisije ukazuju na mogućnost da je ova dozvola bila falsifikovana, piše Filip Rudić u Novoj Ekonomiji.

Predsednik komisije za tehnički pregled železnice Milutin Savović priznao je pred tužiocem da „nije bilo u redu“ što je ta komisija izdala dozvolu za probni rad Železničkoj stanici Novi Sad na način na koji je to urađeno, pokazuju dokumenti u koje je Nova ekonomija imala uvid.

Ova komisija pregledala je Železničku stanicu Novi Sad u martu i aprilu prošle godine, a 5. aprila 2024. je donela izveštaj kojim je stanici odobren probni rad na godinu dana.

Savović, koji je uhapšen u ponedeljak u okviru istrage koju vodi Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, bio je ispitan kao svedok u decembru prošle godine pred tužiocem u Novom Sadu.

On je prilikom svedočenja tvrdio da je komisija sačinila izveštaj i dostavila ga investitoru „jer je to bio zahtev Elektrodistribucije i Elektromreže, kako bi staničnu zgradu u Novom Sadu priključili na elektroenergetsku mrežu“.

„U suprotnom svi radovi bi morali da se obustave i zbog toga smo ovakav izveštaj dali, iako to nije bilo u redu. To dakle znači, da mi ovakav izveštaj za probni rad nismo mogli dati u skladu sa Pravilnikom za vršenje tehničkog pregleda, ali smo ipak to učinili iz razloga koje sam naveo“, rekao je Savović pred tužiocem.

Dodao je da je u izveštaju sve što piše tačno, ali da to „nije bilo dovoljno da izveštaj po formi i sadržini zadovolji uslov za predaju za izdavanje dozvole za probni rad celog objekta“.

„Nije bio vršen pregled cele stanice“

Savović je tvrdio da u aprilu 2024. nije bio vršen pregled cele stanice, već elektroenergetskih, sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja.

Vršen je i pregled arhitekture i konstruktivnih radova, ali samo onih delova objekta koji su povezani sa pomenutim uređajima, tvrdio je on.

Osim Savovića, još tri člana komisije za tehnički pregled ispitano je u svojstvu svedoka u decembru pred VJT u Novom Sadu.

Sve četvoro su tvrdili da je pregled u martu i aprilu obavljen radi priključenja objekta na energetsku mrežu, a ne radi puštanja u rad celog objekta železničke stanice, otkriva Nova ekonomija.

Međutim, ovo se kosi sa zapisnikom o tehničkom pregledu, u kom piše da se probni rad odobrava objektu železničke stanice.

Pojedini članovi komisije rekli su pred tužiocem u Novom Sadu da nisu bili upoznati sa sadržinom zapisnika, na kojima su njihovi potpisi i pečati, dok im taj dokument nije prezentovan u policiji ili tužilaštvu.

Dve članice komisije su kazale da je Savović, kao predsednik komisije, raspolagao slikama njihovih potpisa i pečata koji su stavljeni na dokument.

Njihova svedočenja ukazuju da je dozvola za probni rad železničke stanice zapravo trebalo da se odnosi samo na jedan njen deo, ali su potpisi članova komisije stavljeni na dokument kojim se odobrava rad celog objekta.

Nedeljnik Vreme objavio je da se više osoba uhapšenih u ponedeljak tereti upravo za falsifikovanje dozvole za probni rad železničke stanice u Novom Sadu.

Članovi komisije pred tužiocem

Pripadnici UKP uhapsili su 24. februara menadžerku „Infrastrukture železnice Srbije“ Slobodanku Katanić i troje članova tehničke komisije koja je bila zadužena za pregled radova na stanici. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Njihovi inicijali su M.S, J.V. i M.N.J, a u utorak ujutru je uhapšena i članica komisije sa inicijalima B.K. Nova ekonomija saznaje da se radi o Milutinu Savoviću, Jeleni Vesić, Mariji Nenezić Jović i Biljani Krstić.

Oni su, kako se sumnja, od 25. marta 2024. godine do 5. aprila 2024. godine izvršili tehnički pregled objekta stanične zgrade u Železničkoj stanici Novi Sad, o čemu su u Beogradu sačinili izveštaj čiji je sastavni deo zapisnik o tehničkom pregledu objekta sa datumom 5. april 2024. godine.

Za Slobodanku Katanić tužilaštvo navodi da je znala da Zapisnik o tehničkom pregledu nije urađen u skladu sa svim propisima i pravilima, ali je ipak dostavila izveštaj, zapisnike i drugu dokumentaciju, usled čega je odobren probni rad objekta zgrade Železničke zgrade Novi Sad u trajanju od najduže godinu dana.

Što se tiče članice komisije za tehnički pregled Biljana Krstić, tužilac je saopštio da „B.K. nije izvršila pregled konstrukcije celog objekta stanične zgrade, iako je bila dužna da to uradi, a to je bilo navedeno u pomenutom zapisniku“ kojim je odobren probni rad Železničke stanice.

Krstić je o ovom zapisniku, kojim je odobren probni rad Železničke stanice, svedočila pred VJT u Novom Sadu u decembru.

Ona je tada kazala da je u toku aprila 2024. vršen pregled samo trafostanica da bi se dobila privremena dozvola kako bi se objekat priključio na napajanje. Rekla je tužiocu da je pregledala trafostanicu koja se nalazi u sklopu krila D Železničke stanice.

Nakon ovog pregleda poslala je Milutinu Savoviću parcijalni izveštaj, koji se tiče oblasti za koju je zadužena – arhitekturu i konstrukciju, rekla je tada pred tužiocem.

„Ja ovaj izveštaj o tehničkom pregledu sada prvi put vidim“

Kada joj je predočen Zapisnik o tehničkom pregledu od 5. aprila, kojim je odobren probni rad stanice, izjavila je: „Ja ovaj izveštaj o tehničkom pregledu sada prvi put vidim“.

„On sadrži delove izveštaja koji sam ja parcijalno poslala poslala Milutinu Savoviću i ovaj izveštaj ima naše pečate i potpise, ali nema elektronski. Ovi pečati i potpisi su zalepljeni na dokument, tako da ja ovaj dokument nisam nikad potpisala ni overila svojim potpisom i pečatom“, kazala je Krstić.

Objasnila je da je praksa prilikom pregleda trafostanica bila da članovi komisije nisu potpisivali izveštaje elektronski, nego su slike svojih potpisa i pečata dali predsedniku komisije kako bi on „kada se sklopi finalni izveštaj imao sve to u dokumentu, odnosno kako bi te sličice potpisa i pečata postavio na dokument“.

„Meni nije rečeno prilikom pregleda u toku aprila meseca 2024. godine da će se probni rad odnositi eventualno na ceo objekat Železničke stanice u Novom Sadu“, kazala je Krstić.

Na pitanje jednog od advokata da li bi u tom zapisniku o tehničkom pregledu trebalo da bude sadržan i njen parcijalni izveštaj, po sadržini kako ga je ona dala, rekla je da bi „trebalo da stoji samo deo za trafostanicu, jer se ona pušta u rad“.

„U Zapisniku o tehničkom pregledu koji mi je predočen nije opisano ono što sam ja navela u svom parcijalnom izveštaju, a ovo što je navedeno je kao da se odnosi na ceo objekat“, kazala je tada Krstić.

Članica komisije Marija Nenezić Jović takođe je u decembru rekla tužiocu u Novom Sadu da su članovi komisije poslali skenirane pečate i potpise Milutinu Savoviću.

Prema njenim rečima, sve zapisnike je po dogovoru potpisivao isključivo Savović.

„Za te potrebe mi smo mu poslali skenirane naše potpise i pečate, a on je naše skenirane potpise i pečate trebalo da ubaci u sačinjene zapisnike o tehničkom pregledu“, rekla je tada Nenezić Jović.

Ona je u okviru komisije za tehnički pregled bila zadužena za signalno-sigurnosne uređaje i telekomunikacije.

Kako je rekla tužiocu, sa još nekim članovima komisije obavila je pregled na Železničkoj stanici Novi Sad 26. marta 2024. godine, za potrebe priključenja trafostanice na elektrodistributivni sistem.

Svi članovi komisije koji su tog dana učestvovali u pregledu sačinili su za svoju oblast deo zapisnika koji je poslat elektronskim putem predsedniku komisije Milutinu Savoviću, kako bi on sačinio konačni zapisnik, rekla je Nenezić Jović.

„Po ovom pregledu sačinjen je konačni zapisnik o tehničkom pregledu od strane Milutina Savovića, ali ja taj zapisnik nisam dobila od njega, već tek nakon što sam izjavu dala u policiji dana 18. novembra 2024. godine“, navodi se u zapisniku o saslušanju Marije Nenezić Jović.

