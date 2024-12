Oba protesta počeće u 11.52 časova, kada je 1. novembra pala nadstrešnica na renoviranoj Železničkoj stanici u Novom Sadu i usmrtila 15 ljudi.

Protesti se organizuju u znak solidarnosti sa žrtvama i njihovim porodicama, uz slične zahteve, među kojima su zahtev da odgovorni budu sankcionisani i dokumentacija o rekonstrukciji javno objavljena, a da aktivisti i studenti koji su uhapšeni na protestima budu pušteni i represija nad demonstrantima obustavljena.

Blokadu saobraćaja kod suda organizuje opozicija i ona će, prema najavama, trajati 15 minuta, piše Danas.

Šta se blokira?

„Zauzimanje“ Filozofskog fakulteta organizuje neformalna grupa studenata, ne navodeći koliko će ona trajati.

Studentkinja Anđela Jeremić je kazala da će studenti po ulasku u zgradu pozvati profesore da im se priključe u blokadi, što će značiti „potpunu obustavu nastave i svih aktivnosti na fakultetu“.

„To neće biti nikakva blokada koja će trajati 6 sati, 12 sati, nego će trajati apsolutno do ispunjenja svih zahteva“, rekla je ona.

Podršku u svojim namerama, niški studenti dobijaju i od dekanice Filozofskog fakulteta Natalije Jovanović.

Ona je za Media i reform centar najavila da će stati ispred svojih studenata, razgovarati sa njima i „podržati njihove zahteve ukoliko su razumni i opravdani, a koliko vidi jesu i razumni i opravdani“.

Blokade širom Srbije

Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu najavili su da će u petak (6. decembra) početi blokadu nakon odavanja počasti žrtvama sa Železničke stanice u Novom Sadu.

Pored PMF-a u Novom Sadu od srede je blokirana i Akademija umetnosti, a već nekoliko dana i Filozofski fakultet.

U Beogradu će od četvrtka (5. decembra) i studenti Geografskog fakulteta blokirati nastavu do ispunjenja zahteva studentskih protesta. Pridružiće im se i studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu u petak (6. decembra). U 11:52 blokada počinje sa 15 minuta ćutanja, a u 12:30 će biti održan plenum.

Za petak (6. decembar) je najavljena i blokada Fakulteta organizacionih nauka (FON).

Istog dana je i Pravni fakultet u Beogradu najavio je prekid nastave i blokadu raskrsnice na 15 minuta u 11:52.

Blokadama će se pridružiti i studenti Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.

Koji su sve fakulteti blokirani

Kako je “Vreme” već pisalo, do sada su u Beogradu studenti zauzeli sledeće fakultete: Filozofski, Filološki, Fakultet dramskih umetnosti, Arhitektonski, Prirodno-matematički, Fakultet za fizičku hemiju, Fakultet političkih nauka, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

U sredu (4. decembra) je neformalna grupa studenata blokirala zgradu Univerziteta u Nišu na šest sati i najavila da će pokrenuti u blokadu niških fakulteta do ispunjenja zahteva, a Filozofski fakultet u Nišu je prvi na spisku.

Vučić posprdno o blokadama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu uveče da se opozicija „bukvalno samoubija“ svakodnevnom organizacijom protesta i blokada.

„Šta da komentarišem, to da treba da gonimo one koje oni hoće, a da ne gonimo one koje oni neće? Pa nije to njihov posao, to je posao Tužilaštva. To je trebalo da nauče ne na prvoj godini Pravnog fakulteta, nego u srednjoj školi. Njih trojica uđu u Rektorat i kažu ‘blokada’. Ovamo sede njih četvorica, u Nišu došao funkcioner stranke Miroslava Aleksića i sede njih devetoro. Rekao sam vam precizne brojeve“, dodao je Vučić.

Izvor:Danas. rs