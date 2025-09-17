Novi broj „Vremena“
Klati li se podrška režimu iz Brisela?
Nakon boravka opozicije u Strazburu i po povratku u Srbiju postavilo se pitanje klati li se podrška režimu iz Brisela
Studentkinja Nikolina Sinđelić poručila je svim policijskim službenicima koji prekoračuju svoja ovlašćenja da Srbija „nije njihova, već pripada narodu i da sa tim moraju da se pomire“
„Najteže će mi biti da se ponovo susretnem sa čovekom koji me je zlostavljao, jer mi je najveća trauma sećanje na njegov pogled, bes u očima i nasilje koje sam doživela zajedno sa svojim kolegama“, izjavila je u sredu studentkinja Nikolina Sinđelić.
Ona ocenila da ljudi „ne shvataju u koliko opasnoj situaciji se nalazimo danas“.
„Režimski mediji, koji trenutno vode hajku protiv mene, govore kako treba da budem deportovana iz države, što je nedopustivo i boli, ali bol je minimalna u odnosu na to koliko se zapravo hrabrosti u duši dobije“, rekla je Sinđelić za N1.
Sinđelić je istakla da „nema pravo da se plaši, jer se ljudi koji su je povredili hrane strahom i jedva čekaju da vide neko uplašeno i nezaštićeno dete“.
Ona je podsetila da je u svom prvom obraćanju, a da to i sada čini, obećala da će uvek stajati iza bilo koga ko se bori za svoja prava i život, „jer ako se ne izbore za slobodu i normalan život, nestaće“.
Poručila je svim policijskim službenicima koji prekoračuju svoja ovlašćenja da Srbija „nije njihova, već pripada narodu i sa tim moraju da se pomire“.
Dodala je da je mnogo „uspavanih ljudi u državi koji okreću glavu na nepravdu i nasilje, a to je ono čime se ljudi sa vlasti slade“.
Prema njenim rečima, te noći kada je „na svojoj koži osetila torturu, život joj se promenio iz korena i više nikada neće biti ista“.
Naglasila je da je najviše je zapamtila pogled komandanta JZO Marka Krička „i reči koje joj je uputio dok joj je pretio seksualnim nasiljem“.
„Toliko sam bila ponižena, a znala sam da ne smem i da ne mogu da uradim ništa. Nadam se da ću sutra biti neko ko će moći da pomogne svakoj nemoćnoj osobi koja trpi nasilje i zlostavljanje u ovoj državi i možda doprineti i poboljšanju sistema“, rekla je Sinđelić.
Izvor: FoNet
Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić izjavio je na Informeru da će, kako je rekao, „među blokaderima, oni ubiti najmlađega“
Septembar nije doneo očekivani talas protesta, ali represija režima pokazuje da se energija pobune ne gasi. Upotreba zabranjenih sredstava i sprega sa kriminalom otkrivaju dubinu krize vlasti
Bogdan Jovičić, student FTN-a koji je stupio u štrajk glađu, prebačen je u Specijalnu zatvorsku bolnicu, kažu za „Vreme” u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Naglašavaju da Jovičić ne štrajkuje sedmi već peti dan
U materijalima za sednicu Skupštine grada Beograda, koja će se održati u petak, 19. septembra, nedostaje ključni dokument, a to je Izveštaj o radu gradske uprave u prvih šest meseci ove godine
