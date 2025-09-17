Studentkinja Nikolina Sinđelić poručila je svim policijskim službenicima koji prekoračuju svoja ovlašćenja da Srbija „nije njihova, već pripada narodu i da sa tim moraju da se pomire“

„Najteže će mi biti da se ponovo susretnem sa čovekom koji me je zlostavljao, jer mi je najveća trauma sećanje na njegov pogled, bes u očima i nasilje koje sam doživela zajedno sa svojim kolegama“, izjavila je u sredu studentkinja Nikolina Sinđelić.

Ona ocenila da ljudi „ne shvataju u koliko opasnoj situaciji se nalazimo danas“.

„Režimski mediji, koji trenutno vode hajku protiv mene, govore kako treba da budem deportovana iz države, što je nedopustivo i boli, ali bol je minimalna u odnosu na to koliko se zapravo hrabrosti u duši dobije“, rekla je Sinđelić za N1.

Sinđelić je istakla da „nema pravo da se plaši, jer se ljudi koji su je povredili hrane strahom i jedva čekaju da vide neko uplašeno i nezaštićeno dete“.

Ona je podsetila da je u svom prvom obraćanju, a da to i sada čini, obećala da će uvek stajati iza bilo koga ko se bori za svoja prava i život, „jer ako se ne izbore za slobodu i normalan život, nestaće“.

Poručila je svim policijskim službenicima koji prekoračuju svoja ovlašćenja da Srbija „nije njihova, već pripada narodu i sa tim moraju da se pomire“.

Dodala je da je mnogo „uspavanih ljudi u državi koji okreću glavu na nepravdu i nasilje, a to je ono čime se ljudi sa vlasti slade“.

Prema njenim rečima, te noći kada je „na svojoj koži osetila torturu, život joj se promenio iz korena i više nikada neće biti ista“.

Naglasila je da je najviše je zapamtila pogled komandanta JZO Marka Krička „i reči koje joj je uputio dok joj je pretio seksualnim nasiljem“.

„Toliko sam bila ponižena, a znala sam da ne smem i da ne mogu da uradim ništa. Nadam se da ću sutra biti neko ko će moći da pomogne svakoj nemoćnoj osobi koja trpi nasilje i zlostavljanje u ovoj državi i možda doprineti i poboljšanju sistema“, rekla je Sinđelić.

