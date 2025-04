Čitava jedna generacija mladih ljudi tokom devedesetih u Srbiji gledala je Nika Slotera svaki dan pre škole, sa zalizanom crnom kosom u šarenim havajskim košuljama. Sada je glumac, koji je igrao ovog tropskog detektiva, poslao podršku – verovatno njihovoj deci.

Kanaski glumac Rob Stjuart studentima u blokadama u Srbiji poslao je video snimak podrške, koji je preneo bend Atheist Rap na svom zvaničnom fejsbuk nalogu. Ovaj bend je 1998. godine objavio pesmu pod nazivom „Sloteru Niče, Srbija ti kliče”, posvećenu upravo ovom glumcu.

„Pozdrav opet, Srbijo. Ja sam Rob Stjuart, aka, Nik Sloter. Imam informaciju da se u poslednjih pet meseci dešavaju masovni protesti širom vaše predivne zemlje”, kaže Stjuart u objavi na fejsbuku. „Protesti protiv korumpirane vlade, protiv kriminala u vlasti, protest protiv vlade koja je postala gluva prema glasovima svog naroda.”

Glumac „Tropske vreline” je istakao da se ništa od toga ne bi desilo da su građani Srbije izabrali upravo njega za predsednika, našalio se Rob Stjuart, aludirajući na ranije šale iz doba kada je u Srbiji bio prepoznatljiv slogan „Sloteru Niče – Srbija ti kliče”. Tako je2012. godine osvanuo i film pod nazivom „Slotera Nika za predsednika”.

On u video poruci podrše studentima u blokadama ističe „da treba da budemo bolji kada biramo ljude na pozicijama moći”.

„Jer, upravo sada u ovom istorijskom trenutku, vi možete biti iskra”, rekao je on i nastavio obraćanje na srpskom jeziku. „Ti si iskra koja može zapaliti plamen demokratije širom sveta“, naglasio je glumac i svoje obraćanje završio na tečnom srpskom, uzviknuvši:

„Pumpaj i dinstaj all around the world (po celom svetu).”