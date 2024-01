Branimir Nestorović, jedan od lidera pokreta „Mi – glas iz naroda“, ocenio je da je Srpska napredna stranka podbacila na izborima, kao i da su izbori pokazali da je Socijalistička partija Srbije u nestajanju, dok je lista koju je predvodio na izborima postigla neviđen uspeh.

Kako je naveo, videće se šta će na kraju biti sa izborima, ali da vladajuća stranka ima ozbiljan problem.

„Ako bi priznali da je bilo manipulacija na izborima, to bi ih dovelo u neku nenormalnu situaciju. Prvo, ako je bilo nepravilnosti, ko ih je vršio? Ti ljudi moraju da budu identifikovani. To je krivično delo. Drugo, to bi bilo priznanje poraza“, rekao je Nestorović za Balkan info.

Kako kaže, trenutno imamo pokušaj internacionalizacije pitanja izbora koji su održani u decembru.

„Ako se u tome uspe, onda će se vlast teško izvući. Mi znamo kako je prošao Milošević kad je prihvatio međunarodno posredovanje“, rekao je Nestorović i ocenio da je na tim izborima Milošević pobedio. „Sa ovim što je, ako je nešto uradila opozicija, ona je otežala kupovinu odbornika. Jer ako se pričao o tome nekom postizbornom inžinjeringu, ako sada pretrči neki odbornik, to će imati jako negativne konsekvence po njih.“

Nestorović je rekao da se to desilo u Ljigu, gde je opozcija pobedila, a onda su dva odbornika prešla na stranu SNS-a.