„Spreman sam i da uđem u debatu javno sa troje ili četvoro onih koji drugačije misle“, tvrdi predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na debatu pred svim kamerama predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta, saopštila je pres služba predsednika.

Vučić je na svom instagram profilu uputio i video poziv.

„Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem. Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama“, napisano je u opisu snimka.

„Uprkos svemu lošem što mislim o njihovim zahtevima, smatram da je važno da ih čujemo, važno je da saslušamo jedni druge.

Smatram da je od presudnog značaja da obnovimo dijalog“, rekao je Vučić.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Dodao je i da je spreman ne da razgovara o nasilju na ulicama.

„Nijе nam potreban građanski rat, želim da razgovaram o budućnosti Srbije“, rekao je.

„Predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, portalima, sa legitimnim predstavnicaima, onima koje izaberu iz studentsko-blokaderskog pokreta. Spreman sam i da uđem u debatu javno sa troje ili četvoro onih koji drugačije misle. Biću spreman da ih saslušam, da zajednički probamo da nađemo rešenja za našu zemlju i da predstavimo programe. Vreme je da se pokažu lica, ali još važnije je da predstavimo programe – a onda će građani moći da vide čija je vizija bolja, realnija za budućnost Srbije“, dodao je Vučić.