Kada bi Vučić morao da raspiše izbore?
Vanredni parlamentarni, a vrlo moguće i predsednički, izbori mogli bi biti održani krajem decembra ove godine, pišu mediji. Njih bi, prema zakonu, morao da raspiše najkasnije 13. novembra
„Spreman sam i da uđem u debatu javno sa troje ili četvoro onih koji drugačije misle“, tvrdi predsednik Srbije Aleksandar Vučić
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na debatu pred svim kamerama predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta, saopštila je pres služba predsednika.
Vučić je na svom instagram profilu uputio i video poziv.
„Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem. Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama“, napisano je u opisu snimka.
„Uprkos svemu lošem što mislim o njihovim zahtevima, smatram da je važno da ih čujemo, važno je da saslušamo jedni druge.
Smatram da je od presudnog značaja da obnovimo dijalog“, rekao je Vučić.
Dodao je i da je spreman ne da razgovara o nasilju na ulicama.
„Nijе nam potreban građanski rat, želim da razgovaram o budućnosti Srbije“, rekao je.
„Predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, portalima, sa legitimnim predstavnicaima, onima koje izaberu iz studentsko-blokaderskog pokreta. Spreman sam i da uđem u debatu javno sa troje ili četvoro onih koji drugačije misle. Biću spreman da ih saslušam, da zajednički probamo da nađemo rešenja za našu zemlju i da predstavimo programe. Vreme je da se pokažu lica, ali još važnije je da predstavimo programe – a onda će građani moći da vide čija je vizija bolja, realnija za budućnost Srbije“, dodao je Vučić.
Na upit Dojče vele oglasila se konačno Evropska komisija o masovnim protestima, provali nasilja i policijskoj brutalnosti u Srbiji
„I neopredeljenima je jasno da je studentski bunt organski, a da je sve manifestacije navodno spontanog događanja naroda koji se buni protiv blokada organizovao SNS“, kaže za „Vreme“ docent beogradskog Fakulteta političkih nauka Milan Krstić
„Da li narod prihvata da Kristijan Šmit ruši ustavni poredak Republike Srpske i da neustavni sud ruši Ustav i smenjuje narodom izabrane funkcionere“, glasi referendumsko pitanje o kojem će građani Republike Srpske odlučivati krajem oktobra
I pored pritiska Amerika, Priština istrajava u nameri da Srpskoj listi i Srpskoj demokratiji ne dozvoli da učestvuje na lokalnim izborima 12. oktobra
