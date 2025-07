Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić predstavio je nove tramvaje turskog proizvođača Bozankaja, od kojih će se jedan od utorka (29. jul) naći na šinama na liniji 12, prenosi RTS.

On je najavio da do 25. marta 2026. godine treba da stignu i ostali, od ukupno 25 kupljenih tramvaja.

Do sada su u Beograd stigla tri, među kojima je i Bozankaja koja od sutra saobraća na relaciji Omladinski stadion – Banovo brdo pod brojem 12.

Reforma javnog prevoza

Tokom predstavljanja novih vozila u tramvajskom depou GSP „Beograd“ na Novom Beogradu, Šapić je rekao da je srećan i ponosan što se nakon 15 godina nabavljaju tramvaji u sklopu velike reforme javnog prevoza.

„Beograd zaslužuje daleko kvalitetniji javni prevoz kao što to imaju i druge evropske metropole“, rekao je gradonačelnik.

Četvrti tramvaj bi trebalo da stigne do kraja meseca, a ostali će pristizati tempom od tri vozila mesečno, tako da bi, po Šapićevim rečima, Beograd do nove godina trebalo da ima 19 do 20 novih tramvaja iz Turske. Do 25. marta sledeće godine trebalo bi da stigne svih 25.

Prednosti Bozankaje

Šapić je turske tramvaje uporedio sa tramvajima španskog proizvođača CAF koji su nabavljeni 2009. godine.

Rekao je da novi mogu da primaju 194 putnika, naspram CAF-ovih 168, da imaju 118 stajaćih mesta, naspram CAF-ovih 90, da imaju jače motore za 25 kilovata, a da im je radijus krivine 16 metara naspram CAF-ovih 18.

Najavio je i novu tramvajsku liniju.

„Ovaj tramvaj može da saobraća u svim delovima grada, dok CAF-ov nije mogao na liniji 2 oko Kalemegdana. Zahvaljujući ovim tramvajima koji su mnogo funkcionalniji od CAF-ovih uvešćemo i liniju osam koja će saobraćati od Trošarine do Slavije“, rekao je Šapić.

Foto: FoNet/Milica Vučković Nove tramvaje predstavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić

Mane Bozankaje

Kako je „Vreme“ ranije pisalo, nije baš sve tako savršeno oko nabavke turskih tramvaja.

Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu podseća „da je na tenderu bio bukvalno prepisan katalog Bozankaje, uključujući širinu tramvaja od 2,4 metra, koja nije optimalna za Beograd. Ali širina nije najveći problem, sve će se to tehnički rešiti i tramvaj će moći da funkcioniše u Beogradu, uključujući liniju 12“.

Ovi novi beogradski „plavušani“ koštali su sumnjivo mnogo. Jovanović upravo ističe da je cena naveći problem.

„Mi smo tramvaj Bozankaja platili 2,7 miliona evra po komadu, i to bez PDV-a. Isti takav tramvaj je prošle godine plaćen u Temišvaru 1,9 miliona evra. Gde je otišla razlika od 800 hiljada evra po komadu?“, pita se on.

Dodaje da je posebna priča „to što je tender za još 100 tramvaja oboren, isto zbog sumnje na korupciju“.

Ono što najmanje ide u prilog gradonačelnikovoj priči o „javnom prevozu kao što imaju i druge evropske metropole“, a što nam je Jovanović još ranije otkrio, Bozankaje su zastarele i koriste se samo još u Rumuniji.

Na sve to, tokom testiranja prvi pristigli tramvaj već je zadobio oštećenja.

Za sada bez obustave saobraćaja na Mostu na Adi

Dotrajali drveni pragovi na tramvajskoj pruzi na Mostu na Adi biće menjani u predstojećem periodu, jer „postoji potreba za zamenom određenog broja njih“, potvrđeno je nedavno za eKapiju u GSP Beograd.

Zamena bi trebaloi da se obavlja bez obustave tramvajskog saobraćaja i prema gruboj proceni trebalo bi da traje oko 45 dana.

Radovi će se odvijati noću, naveli su sredinom jula iz GSP-a.

Budući da je Stari savski most uklonjen, Most na Adi trenutno je jedina tramvajska veza preko Save, a samim tim i jedini put od starog dela grada do tramvajskog depoa na Novom Beogradu, piše N1.

„Mnoge su se informacije pojavljivale proteklih dana i na temu tramvaja, i zaustavljanja saobraćaja na Mostu na Adi. Svakakve“, rekao je Šapić prilikom predstavljanja novih turskih tramvaja.

Gradonačelnik je, međutim, naveo da na takva pitanja više neće da odgovara.

Novinarima je poručio da se oslanjaju na njegove i izjave drugih gradskih zvaničnika.

„Ako dođe do promene toga, ja ću se obratiti, naravno“, rekao je Šapić.

Izvor: Vreme / RTS / Tanjug / N1