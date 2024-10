Sagovornici „Vremena“ smatraju da će gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sprovesti u delo svoj besmisleni naum da autobuse farba u „nemanjićki plavu” boju. A zašto, to je već malo kompleksnije pitanje

Farbanje autobusa u „nemanjićko plavu“ boju neće ni na koji način doprineti poboljšanju gradskog prevoza, već će samo dodatno opteretiti gradski budžet, a potencijalno izazvati i haos u prepoznavanju vozila javnog saobraćaja, saglasni su sagovornici „Vremena“.

“Ubeđen sam da će gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić uraditi ono što je najavio i da će prefarbati vozila javnog saobraćaja, jer čak i da je ta najava bila marketniški trik, da bi takav trik uspeo najbolje je ispuniti obećano”, rekao je za „Vreme“ direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović.

On je podsetio je da je Šapić već najavio farbanje prvih 100 turskih, zglobnih BMC autobusa na gas koji su isporučeni 2022. godine.

„Nesumnjivo je da će oni biti prefarbani, a prema našoj računici, koja je dosta pouzdana, pošto imamo kontakte sa dobavljačima, to farbanje bi trebalo da košta oko 700.000 evra“, naveo je Jovanović.

Šta će biti s privatnim prevoznicima?

On se zapitao „čemu to, jer su svi autobusi farbani 2019. godine, to je lako uočljiva boja što je najvažnije za vozila javnog prevoza koja su relativno unifikovana, makar u GSP“.

„Iz Šapićeve najave nije jasno da li će se farbati svi autobusi javnog prevoza, samo autobusi GSP-a ili neki autobusi GSP-a. Ako se bude išlo u širi zahvat, to znači milionske troškove bez ikakve potrebe“, rekao je Jovanović.

U vezi sa farbanjem privatnih autobusa on je istakao da je najvažnije pitanje ko bi to plaćao, i da li Šapić može da privatnicima propiše obavezu koja trenutno ne stoji u ugovoru, a to je da boja njihovi autobusa bude plava.

„Pitanje je da li će se zbog toga raditi aneks ugovora sa privatnicima. Koliko sam razumeo Šapića, farbanje će se odnositi i na privatnike, i on je već izložio neke ofarbane privatne autobuse. Osim toga je pitanje da li je i za već naručene autobuse definisana ta plava boja“, rekao je Jovanović.

Kapric koji nema smisla

Ocenio je da je suština to „kapric koji nema nikakvog smisla, jer nisu konsultovani ni struka ni građani, a na sve to, u pitanju je dodatni trošak za gradsi budžet koji je već u veoma lošem stanju“.

Jovanović je istakao da uz sve to, farbanje autobusa uopšte neće pomoći tome da se poboljša gradski prevoz.

„Ako se vaša supruga promeni nijansu boje kose, da li to znači da je ona bolja ili da je vaš odnos bliži? Pritom, kako stvari stoje, čak će vam se i manje sviđati nova boja, a još ako vam traži da to platite iz sopstvenog džepa – potpuno je besmislena cela operacija“, zaključio je Jovanović koji je na mreži Iks objavio fotografiju parkiranih crvenih autobusa uz komentar: „Šapić odlučio da postojeće autobuse prefarba u plavo, ali nove naručio u crvenoj boji. Genije! Suvi genije!“.

Šapić odlučio da postojeće autobuse prefarba u plavo,

ali nove naručio u crvenoj boji 🤡 Genije! Suvi genije! pic.twitter.com/fG8qfrKUCm — Nikola Jovanović (@Nik_Jov) October 14, 2024

Dimna zavesa vlasti

Predsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde i odbornica Mila Popović rekla je za „Vreme“ da je za sada izvesno samo da je Šapić na konferenciji za novinare najavio da će autobusi biti perfarbani u plavu.

„Ne postoji ni nemanjićko plava ni nemanjićko crvena boja. Postoji samo svađa između Aleksadra Šapića i ministra Gorana Vesića. Postoji bahatost, korupcija i nesposobnost gradske vlasti, jer nikakvo fabranje autobusa koje će Beograđane koštati 700.000 evra neće promeniti stanje u GSP-u koji je ova vlast dovela do propasti“, rekla je Popović.

Ona je ocenila da je najava farbanja vozila javnog prevoza „samo dimna zavesu koja bi trebalo da predstavi da Aleksandar Šapić i gradska vlast rade nešto na poboljšanju gradskog prevoza“.

„Oni troše novac građana koji čekaju po pola sata ili sat autobuse koji se raspadaju, sa kojih otpadaju točkovi i vrata, i koji se samozapaljuju. Za 10 godina ova vlast nije kupila nijedan trolejbus ni tramvaj, a autobusi koji se kupuju su lošeg kvaliteta, kineski i turski“, ocenila je Popović.

Ona je podsetila i da je nedavno Šapić „privatnim prevoznicima povezanim sa Zvonkom Veselinovićem dao posao vredan 1,2 milijarde evra“.

Parking umesto autobuske stanice

Model javnog ugovora sa privantim prevoznicima, u koji je „Vreme“ imalo uvid, u Članu 16. ističe da vozila privatnih prevoznika „moraju biti u osnovnoj boji šifre RAL 3001″. Boja sa tom šifrom je crvena.

Upitana kako će onda kvalitetu javnog saobraćaja doprineti to što će deo vozila biti u „nemanjićko plavoj“, a deo sa šifrom RAL 3001, Popović je ocenila da je u Beogradu „sve u haosu“.

„Ne bi nas začudilo da i tu dođe do haosa. Pre samo nekoliko dana Aleksandar Šapić je svečano otvarao glavnu autobusku stanicu na kojoj rade sedam godina, a u stvari je otvorio parking”, rekla je Popović. “SNS nas laže da su otvorili glavnu autobusku stanicu, otvorili su parking koji ima montažni objekat i iscrtane perone. Šapić nam govori da će na zimu da se gradi stanična zgrada. Zamislite tek taj haos, kada krenu radovi, a putnici sa koferima i deca dolaze na perone sa bagerima, puni prašine“.