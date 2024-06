Pre utakmice između Srbije i Engleske u Gelzenkirhenu u jednom lokalu letele su stolice, predmeti i pesnice kada su srpski i engleski navijači nasrnuli jedni na druge, piše popularni nemački portal T-Online. Tu je „očigledno“ hteo da se umeša i Danilo Vučić, sin predsednika Srbije Aleksandra Vučića, „kome se imputira da ima tesne veze sa kriminalnom huliganskom scenom“

Slike dokumentuju, piše nemački portal, da jednog muškaraca, navodno 26-godišnjaka, njegovi pratioci sprečavaju da se umeša u tuču. Grupa u tom trenutku još uvek stoji ispred jednog arapskog restorana samo dve zgrade dalje od Steakhousa u pešačkoj zoni u kome se obračun dogodio.

Prema navodima hrvatskih i bosanskih medija, piše T-Online, sina predsednika Srbije obuzdavaju pripadnici specijalne jedinice „Kobra“.

Za to vreme pripadnici policije pokrajine Severna Rajna-Vestfalija brzom intervencijom sprečavaju da situacija eskalira. Uhapšeno je sedam srpskih navijača i podneta tužba zbog nanošenja teških telesnih povreda.

Danilo Vučić, the son of the Serbian president, wrestling with his bodyguards as he attempts to join in with fighting English fans in Gelsenkirchen earlier today… 🇷🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🙈 pic.twitter.com/AE1pz9vW5F

— Football Fights (@footbalIfights) June 16, 2024