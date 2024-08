Dok traju novi napadi predstavnika vlasti i tabloida na Tamaru Skrozzu postavlja se pitanje - čemu sve to i zašto se to baš sada događa? Predsednik NUNS-a Željko Bodrožić ocenjuje da je u pitanju težnja vlasti da se skrene pažnja sa sve masovnijih protesta protiv iskopavanja litijuma u unutrašnjosti

Tabloidna kampanja protiv novinarke Tamare Skrozze dobila je novo poglavlje, pa je danas pored nje na tapetu i Rade Veljanovski koji je komentarisao napade režimskih tabloida na nju.

Naime, on je gostujući na televiziji Nova S izjavio da to što je Tamara Skrozza rekla nije ni za kakvu osudu, jer je to potpuno normalno kao i da to isto govore i misle mnogi drugi ljudi.

To je bilo dovoljno da „Informer“ u današnjem izdanju posveti deo naslovne strane, kao i 4. i 5. stranu Tamari Skrozzi i Radetu Veljanovskom, u tekstu: „Skroz prsli opozicioni hejteri podržavaju bolesne pretnje: Skrozza je u pravu, trebalo je da vas poubijamo 5. oktobra“.

Printskrin / Informer Nastavak kampanje protiv Tamare Skrozze

Tekst slične sadržine je objavljen juče i na portalu ovog tabloida.

Veljanovski je ocenio za „Danas“ da se ovde radi o propagandnoj mašineriji koja seje neistine i mržnju.

„Naravno da nisam spomenuo Vučića, kao što to nije uradila ni Tamara Skrozza. Ali to samo govori u prilog tezi da to uopšte nisu nikakvi novinari, ni u profesionalnom ni u etičkom, pa čak ni u bazičnom smislu. Oni su jedna propagandna mašinerija koja seje neistine i mržnju i tome jedino služe“, kaže Veljanovski.

Bodrožić: Hajka na Tamaru želja da se skrene pažnja sa masovnih protesta

Predsednik NUNS-a Željko Bodrožić podseća da je tablodi imaju redovno ovakve „ispade“ i da je to njhov radni manir.

Na pitanje čemu sve to i zašto su se sada ostrvili na Tamaru Skrozzu, Bodrožić odgovara da su ovakve hajke manir tabloida, kao i da je u pitanju spin kako bi se skrenula pažnja sa protesta protiv litijuma, koji su sve brojniji u unutrašnjosti Srbije.

„Veliki protesti su u toku i njih zabrinjava što se u mnogim manjim mestima skuplja respektabilan broj ljudi koji mogu da naprave nekakvu kritičnu masu. To njima nije svejedno i zato se u ovom trenutku bave tom temom. Tamara im je očigledno glavni žulj na mozgu, pa smišljaju napade kako bi nas dodatno unizili“, istakao je Bodrožić.

Kaže da vlast ne zanima kakve to posledice ostavlja po one koji su meta njihovih napada.

„Oni ovo prava s vremena navreme kada su ugroženi. Žele da skrenu pažnju, da targetiraju i kriminalizuju novinare, baš ih briga kakve to posledice ostavlja po ljude koji prolaze kroz to blato. To se posle određenog vremena završi, a posle počne ponovo sa nekom drugom, pogodnom metom. I mi smo novinari tu na glavnom udaru. Nas ima malo, ali dovoljno da ih nerviramo“, kaže Bodrožić.

Dodaje da novinari u profeisionalnim medijima dolaze kao meta vlasti zbog tekstova, kritičkih istraživanja i javnih istupa, a trenutna vlast takve prezire i trudi se da ih na svaki način diskredituje.

„Pogodni smo za ovakve hajke, a naročito Tamara Skrozza, koja spada u nekoliko nekoliko najboljih novinarki u regionu. Ona je primer etičnosti i dobrote. Ona, kao takva, postala je primer kako prolazite kad razmišljate slobodno“, kaže Bodrožić.

Pokušaj linča i gušenja medija

Nakon nastavka kampanje oglasili su se i osnivači Regionalne novinarske nagrade „Srđan Aleksić“, koji su osudili linč nad zamenicom glavnog i odgovornog urednika FoNeta Tamarom Skrozzom koji sprovodi režim u Srbiji i njemu bliska tabloidna propagandna glasila, ističući da pisanje tih tabloida ugrožava život novinarki i šalje poruku na šta je sve režim spreman u gušenju slobode medija.

„Tabloidna glasila pod kontrolom režima raspisala su poternicu za našom koleginicom, iscrtali joj metu i ugrozili njenu bezbednost. Produkovanje nasilja u društvu je postao način delovanja režima, posebno prema kritičarima, što dovodi u ozbiljnu – čak i životnu – opasnost sve one koji su označeni kao ‘neprijatelji režima'“, navodi se u saopštenju.

Reč je, dodaje se, o „opasnom narativu koji ne preza niti od jednog metoda s ciljem da ućutka sve neistomišljenike i kritičare režima“.

Ono što je započeo „Informer“, nastavio ministar

Podsetimo, novinarku Tamaru Skrozzu vlast i njeni mediji optužili su da poziva na ubistvo predsednika. Kao povod poslužila je, istrgnuta iz konteksta i namerno pogrešno interpretirana izjava. Novinarska udruženja pozivala su resorno ministarastvo da osudi napade na Skrozzu, a ono je učinilo upravo suprotno – svojom reakcijom pridružilo se kampanji.

„Monstruozno. Vučića je trebalo ubiti u noći između 5. i 6. oktobra, poručila opoziciona novinarka Tamara Skrozza„, ovako je to bilo na nacionalnoj frekvenciji, među najvažnijim vestima dana danima i ona koja nema veze sa istinom. Osvrnula se Tamara Skrozza u emisiji „Da sam ja neko“ na N1 i dešavanja 5. oktobra 2000.

„Ta noć je trebalo da bude potpuno drugačija, nešto nalik onome što smo učili u knjigama istorije. Da je ta noć bila drugačija i da smo se 6. oktobra, da smo se probudili u jednoj drugačijoj Srbiji, Srbiji bez nekih ljudi, mislim da bi ovo danas bila sasvim druga priča. A mi zapravo živimo devedesete“, izjavila je u emisiji novinarka Tamara Skrozza.

Tužbe su jedino ishodište

Skrozza je povodom kampanje koju su režimski mediji pokrenuli protiv nje rekla da do sada na sve slične optužbe nije odgovarala tužbama, ali da su u ovako ekstremnoj situaciji one jedino ishodište.

„Ovo je sada nešto što ugrožava mene i moju porodicu vrlo konkretno i egzistencijalno i ne može da prođe tek tako. Pri tome, ovo je otvorena laž, nije manipulisanje činjenicama, već mi je stavljeno u usta nešto što nisam izgovorila“, izjavila je Skrozza.

Ona je rekla da se oseća ugroženo i da joj je najviše žao njene ćerke i majke kojima sve ovo veoma teško pada.

„Brinem za majku, koja je udaljena od Beograda, brinem za ćerku za koju znaju ovde u komšiluku čija je, brinem kako će ljudi da me gledaju na pijaci i tako dalje… i to osećanje je poznato svima koji su prošli ovo što ja prolazim“, navela je Skrozza.

Skrozza: Nisam mislila ni na kakva ubistva

Rekla je i da su ovakve situacije vrlo nezahvalne da se čovek brani, jer treba da objašnjava da nije rekao ono što nije rekao.

„Ja zaista mislim da bi sve drugačije bilo da je ta noć 5. oktobra prošla drugačije. Pritom nisam mislila ni na kakva ubistva. Mislim da je trebalo pred nadležne pravosudne organe dovesti sve ljude iz tadašnje vlasti koji su zaslužni za događanja 90-ih godina. Ti ljudi nisu odgovarali na bilo koji način. I to je sve što se krije iza moje izjave“, objasnila je Skrozza.

Prema njenom mišljenju, nije ništa mudro i pametno rekla, jer su svi koji su živeli u to vreme očekivali da ta decenija ima neko sudsko ishodište.

„Molim lepo, niko nikada nije odgovarao. Odgovarali su pojedinci za ratne zločine, ali ko je odgovarao za zločine prema nama građanima, ko je odgovarao za hiljade ljudi koji su umirali po bolnicama od bede, ko je odgovarao za ljude koji su 1993. umirali od gladi? Ko je odgovarao za deset godina koje je izgubila moja generacija? Niko. Ja mislim da su morali da odgovaraju, a zna se ko je devedesetih bio na vlasti“, poručila je Skrozza.