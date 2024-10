Predsednik Srbije i najuticajniji član Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija treba da ostane na evropskom putu, da čuva svoje odnose sa Rusijom, Kinom i svim drugim prijateljskim zemljama, ali da „vodi srpsku politiku“.

„Čuvajte tu politiku, to je jedina politika koja će da sačuva i odbrani Srbiju. Druge politike, verujte mi, nema, jer svi ti koji su veliki junaci i vodili bi drugačiju politiku sutra bi se pitali – a što nemam penziju, a što mi kasni plata, pa biste mu vi bili krivi“, rekao je Vučić u Vršcu na proslavi 16 godina od osnivanja SNS.

Vučić je, obraćajući se članovima funkcionerima i SNS, rekao da 2027. godine neće moći da se kandiduje za predsednika Srbije, ali će im „na svaki način pomoć“i da pobede i te 2027. godine.

„Da ih pobedimo, da Srbija ide napred i da se nikada ne vrati u onakvu prošlost iz koje smo Srbiju morali da izbavljamo“, rekao je Vučić.

Potrebna rekonstrukcija Vlade „po dubini“

On je naveo i da podržava najavljenu rekonstrukciju Vlade sledeće godine i da to treba da se učini „po dubini“.

Vučić je rekao da ga je premijer Srbije Miloš Vučević pitao hoće li SNS podržati rekonstrukciju Vlade sledeće godine.

„Rekao sam mu: ‘Da ti to ne tražiš, mi bismo to o tebe tražili. Kao obični članovi stranke, kao neko ko ovu stranku voli najviše na svetu. Tražili bismo to od tebe po dubini. Od predsednika opština, gradonačalnika, direktora preduzeća do članova vlade. Mnogi su svoje loše lice pokazali od trenutka kada su ponovo izabrani. Pomislili su, evo im ponovo četiri godine prilike da oni lepo žive, a da ne rade ništa'“, rekao je Vučić.

Svojim partijskim kolegama Vučić je poručio da „ako se ne promene u kratkom roku neće imati šanse za uspeh na sledećim izborima“.

Vučić je rakao da je pre 16 godina, kada je Tomislav Nikolić počeo sa osnivanjem SNS, „postojala jedna velika nada i ogromna želja naroda za promenama, jer oni koji su prethodno vodili Srbiju nju uništili u nacionalnom, političkom, ekonomskom smislu“.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović Okupljenje je zabavljao vokalno-instrumentalni sastav „Garavi sokak“

Tomislav Nikolić: Epohalni uspesi SNS

Nekadašnji predsednik Srbije i SNS Tomislav Nikolić izjavio je da mu nisu potrebne brojke da bi video rezultate rada stranke tokom 16 godina postojanja i da „niko do sada nije vodio državu dobro kao Vučić, jer se nijedan predsednik do sada nije suočavao sa takvim iskušenjima“.

„U Srbiji, gde sve zavisi od vas, građana, i nemoćne, mržnjom opijene opozicije – postižete epohalne rezultate“, rekao je Nikolić.

Dragana Rakić: Vršac u blokadi

Vršac je od popodneva praktično bio u vanrednom stanju – radnje su bile zatvorene, opštinske službe nisu rade, a na ulicama se uglavnom mogli videti crni „mercedesi“ i drugi luksuzni automobili.

Vrščanka i poslanica Demokratske stranke Dragana Rakić izjavila je za Danas da je policija još u sredu uveče počela da raščišćava grad i da su ukolonjeni parkirani automobili u ulici Žarka Zrenjanina, a na konstataciju građana da imaju zakupljen parking, policija im je rekla da oni ništa ne mogu, „jer je takvo naređenje stiglo odozgo“.

Dodala je rekla da je u sredu uveče jedan opštinski funkcioner išao od radnje do radnje u Ulici Vuka Karadžića, koja vodi do hale Milenijum u kojoj je održan skup SNS, i preporučivao vlasnicima da u četvrtak ne otvaraju svoje lokale.

Građani su pitali postoji li neki papir ili naredba, ali im je rečeno da je to samo preporuka.

Rakić je navela da su tako na dan održavanja skupau Vršcu radnje bile zatvorene i da je radila samo jedna pekara, čiji je vlasnik član SNS.

Dodala je da opštinske službe nisu radila, a da je je zaposlenima u vrtićima, školama, neuropsihijatriji i drugim ustanovama, naređeno je da u 13 sati s posla odmah idu u halu Milenijum „kako se slučajno ne bi razbežali“.

Izvor: FoNet, Tanjug, Danas