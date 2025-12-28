Na licu mesta
Potpis za studente: „Ovo će pokazati koliko nas ima“
Građani svih generacija stali su u redove ispred štandova u Beogradu, verujući da su studenti ponovo otvorili prostor slobode
Policija je objavila još jednu fotografiju osumnjičenog za monstruozan napad na ženu u Beogradu
Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografija koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo, saopštio je MUP.
Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.
Nepoznati muškarac je u subotu, 27. decembra, oko 13.15 časova napao ženu u hodniku zgrade u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, nanevši joj više povreda oštrim predmetom, nakon čega joj je oteo torbu i pobegao u nepoznatom pravcu.
Policija aktivno traga za napadačem, u toku je akcija „Vihor“.
Šatori se uklanjaju još od jutra, a ulaz je moguć samo uz akreditaciju za večerašnji program koji navodno počinje u 17 časova
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se danas. Kosovo nema formiranu Vladu gotovo godinu dana. Građani Severne Mitrovice išli su na kolektivno glasanje, ali nisu bili raspoloženi za ragovor sa medijima
Građani na više od 400 mesta mogu da potpišu podršku studentima. Šta ona znači i za šta će se ti potpisi koristiti?
Detaljan spisak lokacija objavili su studenti. Oni organizuju veliku akciju pod sloganom „Raspiši pobedu“, a tokom nedelje, 28. decembra, prikupljaju potpise. Podrška studentima znači podršku raspisivanju vanrednih izbora
