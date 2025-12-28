Policija je objavila još jednu fotografiju osumnjičenog za monstruozan napad na ženu u Beogradu

Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografija koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo, saopštio je MUP.

Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.

Nepoznati muškarac je u subotu, 27. decembra, oko 13.15 časova napao ženu u hodniku zgrade u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, nanevši joj više povreda oštrim predmetom, nakon čega joj je oteo torbu i pobegao u nepoznatom pravcu.

Policija aktivno traga za napadačem, u toku je akcija „Vihor“.

