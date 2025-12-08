„Policijska uprava za grad Beograd ističe da su neistiniti navodi koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a u kojima se tvrdi da su policijski službenici Policijske stanice Palilula, Policijske uprave za grad Beograd, odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, gde se održava prijavljeno javno okupljanje”, navodi se u saopštenju MUP-a.
Kako se dodaje, „policijski službenici nisu odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, već uredno i u kontinuitetu preduzimaju sve mere i radnje propisane pozitivnopravnim propisima Republike Srbije, te savesno i profesionalno izvršavaju sve službene poslove i zadatke koji proističu iz njihovih ovlašćenja i službenog položaja”.
„Svi pripadnici PU za grad Beograd ostaju posvećeni zakonitom, profesionalnom i odgovornom obavljanju svih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, kao i zaštiti bezbednosti građana i javnog reda i mira”, navodi se u saopštenju MUP-a.
Policajci iz svih beogradskih policijskih stanica učestvuju u obezbeđivanju Ćacilenda i ljudi koji u njemu borave, ali kad je došao red na policajce iz Palilule, oni su navodno odbili zadatak, objavio je nedavno portal Nova.
Sudije i tužioci iz cele Srbije okupili su se ispred Ustavnog suda u Beogradu na protestu protiv političkih pritisaka na pravosuđe, povodom sprečavanja tužiteljke da izvrši uviđaj nakon incidenta u šatorskom naselju ispred Skupštine.
Vrhovno javno tužilaštvo saopštilo je da će u najkraćem roku podneti tužbe nadležnom sudu radi utvrđivanja novinarske i izdavačke odgovornosti portala Kurir.rs, Informer.rs i drugih medija koji su, kako navode, protivno zakonu objavljivali netačne informacije o radu VJT
Izjavivši da je Vučić pravi cilj Tužilaštva za organizovani kriminal, Selaković je kanda aludirao na američki antimafijaški zakon RICO – ne goni se samo ko je direktno učestvovao u krivičnim delima, nego i onaj ko je bio na čelu organizacije koja ih je počinila. A poznato je ko vodi naprednjačku vlast
Naprednjačke Pirove pobede u Mionici, Negotinu i Sečnju pretvaraju u zgarište ustavno-pravni poredak Republike Srbije. Time je Vučić postao elementarna katastrofa koja pogađa sve građane. Jednostavno – zemlja je izručena bandama
