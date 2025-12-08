Posle saznanja Nove da je jedna smena policajaca iz Policijske stanice Palilula odbila da obezbeđuje Ćacilend, Ministarstvo unutrašnjih poslova te navode demantuje

Jesu li policajci s Palilule odbili poslušnost i nisu želeli da čuvaju Ćacilend, zavisi koga pitate.

Dok portal Nova saznaje iz izvora u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) da je grupa policijskih službenika iz Policijske stanice Palilula, koja je trebalo da obezbeđuje učesnike skupa u Pionirskom parku, takozvani Ćacilend, nedavno odbila taj zadatak, MUP takve navode demantuje.

„Policijska uprava za grad Beograd ističe da su neistiniti navodi koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a u kojima se tvrdi da su policijski službenici Policijske stanice Palilula, Policijske uprave za grad Beograd, odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, gde se održava prijavljeno javno okupljanje”, navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako se dodaje, „policijski službenici nisu odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, već uredno i u kontinuitetu preduzimaju sve mere i radnje propisane pozitivnopravnim propisima Republike Srbije, te savesno i profesionalno izvršavaju sve službene poslove i zadatke koji proističu iz njihovih ovlašćenja i službenog položaja”.

„Svi pripadnici PU za grad Beograd ostaju posvećeni zakonitom, profesionalnom i odgovornom obavljanju svih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, kao i zaštiti bezbednosti građana i javnog reda i mira”, navodi se u saopštenju MUP-a.

Ko je navodno odbio poslušnost?

Policajci iz svih beogradskih policijskih stanica učestvuju u obezbeđivanju Ćacilenda i ljudi koji u njemu borave, ali kad je došao red na policajce iz Palilule, oni su navodno odbili zadatak, objavio je nedavno portal Nova.

Ova navodna neposlušnost je usledila nakon incidenta ispred Narodne skupštine Srbije 26. novembra, kada je grupa poslanica Srbija centar (SRCE) pokušala da prođe kroz Ćacilend i uđe na glavni ulaz zgrade.