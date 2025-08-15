Odlukom Višeg suda u Beogradu Momiroviću i Vesiću pritvor je zamenjen blažom merom - kućnim pritvorom. Triviću i Ignjatoviću pritvor je ukinut

Umanjena je kazna Tomislavu Momiroviću, Goranu Vesiću i ostalima koji su po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pritvoreni u okviru finansijske istrage zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu, od kojeg je stradalo 16 osoba.

Odlukom Višeg suda u Beogradu pritvor im je zamenjen blažom merom – kućnim pritvorom.

Slobodanki Katanić, Nebojši Šurlanu, Aniti Dimoski, Tomislavu Momiroviću, Siniši Jokiću i Draganu Popoviću određena je zabrana napuštanja stana uz elektronski nadzor, dok je nekima određena zabrana prilaska svedocima.

Ova odluka je doneta nakon žalbe advokata odbrane na rešenje o određivanju pritvora.

Suvlasniku firme „Starting“ Nikoli Triviću i osnivaču firme „Deko tim“ iz Beške Nenadu Ignjatoviću ukinut je pritvor, nezvanično saznaje Nova.rs.

Firma Starting, čiji je Trivić suvlasnik, bila je glavni podizvođač radova na rekonstrukciji zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, a učestvovala je sa oko 71 odsto u ukupnoj vrednosti ugovorenih radova na tom projektu, iako je bilo angažovano skoro 50 kompanija.

