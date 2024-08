Hajka na Tamaru Skrozzu

Koordinisane kampanje koje se u Srbiji vode protiv neistomišljenika godinama ciljaju i novinare i novinarke. Najskoriji primer za to je novinarka Tamara Skrozza, koja je proživela pravi linč. Od državnog vrha do tabloida- napadima na novinarku doprineli su svi oni kojima je to bilo u interesu