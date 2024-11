Ministar informisanja i telekomunikacija Dejan Ristić izjavio je da se od početka godine kontinuirano beleži značajno smanjenje broja slučajeva ometanja rada novinara i ugrožavanja bezbednosti od oko 30 odsto.

„Moj tim je već u prvim danima mandata jasno i odlučno demonstrirao spremnost da se, skupa sa brojnim činiocima unutar medijske zajednice, kao i sa relevantnim državnim organima, odupre pojavama u oblasti javnog informisanja koje ugrožavaju neometano obavljanje ove delatnosti od posebnog društvenog značaja“, rekao je ministar za današnje izdanje lista Politika.

Naveo je da u Srbiji postoji 76 registrovanih medijskih udruženja i oko 2.200 medija, što, prema njegovim rečima, govori o pluralizmu unutar te oblasti, ali i o brojnim podelama među medijskim poslenicima, zbog čega je za unapređenje kvaliteta javnog informisanja neophodan konstruktivan, otvoren i pravičan dijalog.

Upitan o Savetu Regulatornog tela za elektronske medije (REM) kome je mandat istekao 4. novembra, Ristić je kazao da je nadležnost za proceduru izbora u potpunosti u nadležnosti Skupštine Srbije, navodeći da pretpostavlja da će se sada pristupiti pripremama za sprovođenje procedure izbora novog saziva.

NUNS malo drugačije gleda na stvari

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je ranije da su od početka godine do kraja jula zabeležena 84 napada na novinare, od toga sedam fizičkih, 44 verbalne pretnje, 31 pritisak i dva napada na imovinu.

„Iako je broj napada na novinare smanjen, primetno je da su kampanje koje vode režimski mediji i (ne)vladine organizacije u sinergiji sa funkcionerima vlasti intenzivnije, a tu su i poznate metode pritiska putem SLAPP tužbi. Mnogi pritisci na nezavisne medije, pogotovo na lokalu, ostaju nezabeleženi jer novinari ne vide da nadležne institucije adekvatno kažnjavaju počinioce dela na štetu novinara“, ukazao je NUNS.

To udruženje podsetilo je da je Ristić početkom jula rekao da postoji „pozitivan trend i potreba daljeg angažovanja svih činilaca kako bi se potpuno eliminisala neželjena pojava napada na novinare“.

Samo mesec dana kasnije, putem saopštenja, Ministarstvo se uključilo u hajku koju su pokrenuli provladini tabloidi protiv novinarke Tamare Skrozze, podsetio je NUNS i dodao da su pre nje isto iskustvo imali Ana Lalić i Dinko Gruhonjić, a kasnije i zrenjaninska KTV.

Pravnik NUNS Rade Đurić objasnio je da to što na papiru ima manje napada ne znači da oni nisu teži i ozbiljniji, a da su novi modeli i oblici napada zabrinjavajući jer ostavljaju brojne negativne posledice.

„Osnovni problem je zašto se ti napadi ponavljaju i zašto postojeća rešenja nemaju odvraćajući efekat po one koji ih čine? S druge strane, nadležni organi to neće priznati, situacija nije bolja, nego je zapravo dosta gora. Na sve to, uključuje se Ministarstvo koje sada pokušava da umetne govor mržnje i stvori negativnu sliku o kritički orijentisanim medijima prema predstavnicima vlasti“, naglasio je Đurić.

Izvor: Beta