Aktivista Đorđe Miketić iz inicijative „Most ostaje“ potvdrio je za „Vreme” da je dobio „uznemiravajuće pretnje po bezbednost“.

Miketić je u sredu na društvenoj mrež Iks objavio da je u danima kada se vrši ogoljena represija režima nad građanima, kada imamo kidnapovanje studenata, politička hapšenja, policijsku torturu, organizovane bande batinaša koji tuku građane i studente, pa i snajperiste na Skupštini Srbije, dobio sotvorene pretnje po bezbednost njegove porodice i njega lično.

Iako, kaže, to nije prvi put, prinuđen je da sa tim pretnjama izađe javno.

„Jer sam u policiju izgubio poverenje, i naglašavam da ukoliko se nešto dogodi mojoj porodici i meni – da ću za to smatrati odgovornim sve one koji nas danima provlače po tabloidima ali i sa nacionalnih frekvencija. Pretnje koje dobijam su direktna posledica targetiranja, što nije prvi slučaj. Više me neće zanimati fabrikovani tekstovi BIA i policije, niti laźni uradci propagandne tabloidne mašinerije, ovo sada postaje lična odbrana sopstvene porodice“, poručio je Miketić.

Aktivisti inicijative „Most ostaje“ bore se protiv rušenja Starog savskog mosta, gde je došlo i do sukoba sa policijom. Inicijativa je za sredu, 27. novembar, u 17.30 u blizini Starog savskog mosta, u naselju „Beograd na vodi“, najavila protestnu blokadu koja će trajati sat i po.