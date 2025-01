Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izabraće danskog diplomatu Petera Sorensena za specijalnog izaslanika EU za dijalog o normalizaciji odnos Kosova i Srbije, objavio je na društvenoj mreži X koordinartor radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 35 Dragiša Mijačić.

Danski diplomata Peter Sorensen ambasador je EU pri Kancelariji Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, a prethodno je bio specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini.

Prema ranijim saznanjima Radija Slobodna Evropa (RSE), šefica evrodiplomatije Kaja Kalas je u užem izboru imala dvojicu kandidata za poziciju posebnog izaslanika EU za dijalog Kosova i Srbije na kojoj je sada Miroslav Lajčak.

EU’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, will choose Danish diplomat Peter Sorensen as the EU’s special envoy for the Kosovo-Serbia normalization dialogue.

