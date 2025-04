Marta Kos, komesarka za proširenje Evropske unije boravi u poseti Beogradu.

Prvo se sastala sa premijerom Đurom Macutom, a zatim i sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem u Vili mir.

Predstoje sastanci sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić, te predstavnicima opozicije i studentima koji protestuju i Studentima koji žele da uče.

„Ono što tražimo blizu je onoga što traže ljudi na ulicama“

Kos je, posle razgovora sa premijerom Srbije Đurom Macutom, kazala da bez reformi u pravosuđu, slobodnih medija i boljeg izbornog okvira Srbija ne može da napreduje na putu ka EU.

Ona je rekla da je Macuta pozvala da sa Evropom radi na reformama, na uspostavljanju nezavisnog pravosuđa, koje može da se efikasno bori protiv korupcije, i na izbornom okviru koji će obezbediti da se volja srpskog naroda čuje.

„Znamo da je ovo što tražimo veoma blizu onoga što traže ljudi koji protestuju na ulicama u Srbiji“, rekla je Kos i dodala da sa Macutom deli stav u pogledu rešavanja problema, da svi delovi društva moraju biti uključeni u to, jer prava transformacija dolazi iznutra.

„Radite sa nama na reformama kako bi vaše članstvo bilo moguće. Radite sa nama na uspostavljanju nezavisnog pravosuđa koje može da se efikasno bori protiv korupcije. Radite sa nama na sprovođenju zakona i uspostavljanju institucija koje će omogućiti slobodne medije gde će sva mišljena biti zastupljena. Radite sa nama da se uspostavi izborni okvir koji će obezbediti da se volja srpskog naroda čuje i da se na osnovu nje odlučuje“, rekla je Kos posle sastanka sa premijerom Macutom.

Foto: FoNet/Aleksandar Barda Kos se sastala i sa Vučićem

Vučić: Spremnost Srbije da ubrza reforme

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa Martom Kos o ključnim izazovima i prilikama na evropskom putu Srbije, sa posebnim fokusom na reforme i realizaciju Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan.

„Naglasio sam našu punu spremnost da ubrzamo reforme – ne zbog birokratskih zahteva, već zbog toga što verujemo da one donose bolji život našim građanima“, naveo je Vučić na Instagramu.

Prema njegovim rečima, Srbija vidi Plan rasta kao šansu da se ubrza ekonomski razvoj, jačaju institucije i tako je dovedu bliže Evropskoj uniji, ne samo politički, već i suštinski, kroz konkretne koristi i standarde koje građani mogu da osete.

„Verujem da ćemo kroz ozbiljan rad, odgovornost i iskreno partnerstvo sa Evropskom unijom iskoristiti postojeći momentum i otvoriti novu fazu u procesu evropskih integracija Srbije“, naveo je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije u utorak da ne očekuje ništa posebno od posete evropske komesarke za proširenje i da se nada malo većoj objektivnosti Brisela.

„Što se tiče Marte Kos, lepo da dolaze predstavnici Evropske unije, jer se Srbija nalazi na evropskom putu. Ja verujem da će pomaci po pitanju upravo Regulatorne agencije, medijskih zakona, ODIHR-ovih preporuka, doprineti daljem napretku Srbije na evropskom putu. A što lično očekujem, ne očekujem ništa. Nadam se malo većoj objektivnosti ljudi iz Brisela, a da li nešto očekujem, ne očekujem ništa“, rekao je Vučić ranije u utorak.

EU su susedi bitni

Kos je posle sastanka sa Macutom rekla i da se Evropa suočena sa novim izazovima u oblastima bezbednosti i trgovine „brzo menja“ i da je „jedinstvo Evrope“ rešenje tih problema. Ona je dodala da su Evropskoj uniji susedi „jako bitni“ ne samo kao partneri već i kao članice EU.

Dodala je da su mnoge zemlje koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji ubrzale sprovođenje reformi i da se nada da će to i u Srbiji biti slučaj.

„Ne radi se tu samo o proširenju. Mnoge zemlje kandidati su shvatile da je neophodno sprovesti reforme brže nego što je to do sada bio slučaj. Htela bih da se to događa i u Srbiji koja ima bogatu istoriju i tradiciju sa veoma vrednim i inovativnim ljudima“, rekla je ona.

Kos je najavila da će se sastati sa studentima koji su u blokadi, kao i sa studentima koji se blokadama protive, i rekla da će ona nastaviti da podržava Srbiju i njene građane u težnjama ka Evropi.

„Očekujemo da će Vlada Srbije učiniti ono što je do nje i sigurna sam da mogu da računam da ćete biti partner u ovom poduhvatu“ rekla je Kos obraćajući se premijeru Srbije Đuri Macutu.

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da se nada da će u fokusu posete evropske komesarke za proširenje Marte Kos biti obrazovanje i da će pomoći da se uspostavi dijalog koji je zamrznut prethodnih meseci.

On je na zajedničkoj konferenciji za medije sa Kos rekao da pregovori sa Evropskom unijom nisu mnogo napredovali u prethodne tri godine, ali da Srbija intenzivno sprovodi reforme u vladavini prava, nezavisnosti pravosuđa i u borbi protiv korupcije.

„Naša jaka posvećenost EU integracijama je apsolutni prioritet. Međutim, taj proces je dugotrajan za Srbiju“, istakao je Macut.

Napomenuo je da će ubrzavanje procesa približavanju EU i klaster tri biti prioritet njegove Vlade.

Kos je prethodno na društvenoj mreži Iks (X) navela da je Srbija prošla kroz teške mesece.

„Ovde sam da vas slušam i da ponovim evropsku podršku svima koji su posvećeni prevazilaženju trenutnog političkog zastoja“, naglasila je Kos.

Izvor: FoNet/N1