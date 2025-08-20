Politička kriza
Protesti i vlast: Sa „mafijom“ nema dijaloga
Sagovornici „Vremena“ saglasni su da je politički dijalog u trenutnoj situaciji nemoguć. Koji je onda izlaz iz doboke političke krize i talasa nasilja
U otvorenom pismu predsednici parlamenta Ani Brnabić, Dragan Maršićanin ocenio je da vlast u Srbiji snosi odgovornost za događaje nakon 1. novembra i da su izjave Brnabić pokušaj zaštite „mafijaške družine“
Nekadašnji predsednik Skupštine Srbije Dragan Maršićanin je u otvorenom pismu predsednici parlamenta Ani Brnabić poručio da su sramni njeni pokušaji da zaštiti „članove svoje mafijaške družine“ prebacujući odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu na imaginarne diverzante koji su ubistvom 16 ljudi počeli obojenu revoluciju.
Ne mislim da nema ni malo uticaja spolja u sve ono što nam se događa proteklih meseci, ali „krvave ruke“ nisu van Srbije i za tok događaja posle 1. novembra 2024. godine odgovorna je korumpirana, nasilnička, izdajnička vlast, koju branite brutalnošću svojih izjava, kao što to čine lojalisti – batinaši palicama, naglasio je Maršićanin, koji je i član predsedništva Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS).
On smatra da su „diverzija budžeta i države Srbije“, kako je to istakla Brnabić, činjenica da je rekonstrukcija pruge do Subotice koštala 1,2 milijarde evra, umesto 300 miliona evra.
