U otvorenom pismu predsednici parlamenta Ani Brnabić, Dragan Maršićanin ocenio je da vlast u Srbiji snosi odgovornost za događaje nakon 1. novembra i da su izjave Brnabić pokušaj zaštite „mafijaške družine“

Nekadašnji predsednik Skupštine Srbije Dragan Maršićanin je u otvorenom pismu predsednici parlamenta Ani Brnabić poručio da su sramni njeni pokušaji da zaštiti „članove svoje mafijaške družine“ prebacujući odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu na imaginarne diverzante koji su ubistvom 16 ljudi počeli obojenu revoluciju.

Ne mislim da nema ni malo uticaja spolja u sve ono što nam se događa proteklih meseci, ali „krvave ruke“ nisu van Srbije i za tok događaja posle 1. novembra 2024. godine odgovorna je korumpirana, nasilnička, izdajnička vlast, koju branite brutalnošću svojih izjava, kao što to čine lojalisti – batinaši palicama, naglasio je Maršićanin, koji je i član predsedništva Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS).

On smatra da su „diverzija budžeta i države Srbije“, kako je to istakla Brnabić, činjenica da je rekonstrukcija pruge do Subotice koštala 1,2 milijarde evra, umesto 300 miliona evra.

Izvor: FoNet