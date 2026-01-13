Novine na kiosku

10.januar 2026. K. S.

Tri nova lokalna medija, gazda trabant režima

Tri nova medija registrovana su istog dana, s istom vlasničkom strukturom i istim urednikom, a pokrivaće različite lokalne samouprave u Srbiji. Glavni urednik im je ujedno i član Centra za društvenu stabilnost, one organizacije koja pravi propagandne filmove za SNS i koja je organizovala antiblokade