Povećana ulaganja u odbranu širom NATO-a dovode do otvaranja novih fabrika i proizvodnih pogona, izjavio je Mark Rute, upozoravajući na „dugotrajnu globalnu pretnju“

Povećana ulaganja u odbranu dovode do ponovnog otvaranja fabrika i izgradnje novih proizvodnih pogona širom Severnoatlantskog saveza, a hrvatska odbrambena industrija se ističe kao primer drugima, izjavio je u Zagrebu generalni sekretar NATO Mark Rute.

„Fabrike se ponovo otvaraju, a grade se nove, kako bi industrija mogla da isporuči u pravo vreme“, rekao je Rute, naglasivši da bez snažne industrijske baze nema stvarne bezbednosti, prenosi Hina.

Rute se sastao sa predstavnicima najvećih proizvođača vojne i bezbednosne infrastrukture i opreme, među kojima su HS Produkt, Končar, Đuro Đaković, DOK-ING, Šestan-Busch, Čateks, Iskra Shipyard, Riz Professional Electronics, KING ICT, Amphinicy, OIV i drugi.

U Zagrebu su ga ugostili premijer Andrej Plenković i ministri odbrane, spoljnih poslova i ekonomije Ivan Anušić, Gordan Grlić Radman i Ante Šušnjar.

„Globalne okolnosti krajnje su neizvesne u bezbednosnom smislu, zbog čega ovaj talas velikih investicija u odbranu ne čudi“, rekao je Plenković, istakavši da je Hrvatska u 2025. godini za odbranu izdvojila 2,08 odsto BDP, odnosno 1,935 milijardi evra.

Naveo je da je sektor već veoma snažan, jer u njemu deluje stotinjak kompanija koje zapošljavaju oko 5.000 radnika i prosečno godišnje izvoze robu vrednu oko 400 miliona evra. Rute je upozorio na pogoršano bezbednosno okruženje.

„Suočavamo se sa stvarnom i dugotrajnom pretnjom. Rusija, Kina, Severna Koreja i Iran trenutno rade zajedno kako bi potkopali našu bezbednost i stabilnost i povećavaju industrijsku saradnju na dosad nezabeležene nivoe“, rekao je.

Kao primer je naveo Rusiju, za koju je rekao da „troši oko 40 odsto državnog budžeta na odbranu, odnosno oko devet odsto BDP-a“.

Rute je naglasio da se savremene sposobnosti moraju ne samo razvijati, nego i proizvoditi u velikim količinama.

„Dronovi se ne smeu samo integrisati u naše sposobnosti, nego se moraju masovno proizvoditi. Potrebni su i integracija i masovna proizvodnja“, rekao je.

Prema njegovim rečima, NATO okuplja „najbolje industrije na svetu“, ali da one zasad ne proizvode dovoljno.

„Vrlo su dobre, ali ne proizvode dovoljno. Gde god možete, uvedite dodatne smene, dodatne proizvodne linije. Novac postoji, reč je o stotinama miliona dolara“, poručio je Rute, dodajući da NATO nastoji da bolje koordinira ulaganja i smanji birokratiju, uz očuvanje zdrave konkurencije.

Izvor: Fonet