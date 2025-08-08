Uprkos raznim najavama i saznanjima, u ovom trenutku se ne zna kada bi Aleksandru Vučiću moglo da padne na pamet da raspiše parlamentarne izbore - vanredne ili redovne početkom 2028.

Iako se o izborima u Srbiji govori mesecima, a predsednik Aleksandar Vučić u više navrata najavljivao njihovo raspisivanje, tačan datum i dalje ostaje nepoznanica. Od prolaska prolećnog roka, preko letnjih nagađanja, pa do spekulacija o decembru ove godine, javnost je navikla na političke poruke u kojima se izbori pominju kao neminovnost – ali bez preciznog odgovora kada će građani zaista izaći na birališta.

Kao potvrdu toga, danas je Vučić tokom konferencije za novinare najavio da će „izbori biti kada nadležni državni organ donese odluku, u skladu sa Ustavom i zakonom“. I dodao: svakako pre ustavnog i zakonskog roka“. Pa neka opozicija i građani koji na ulicama zahtevaju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora gataju kada bi to moglo da bude – za kojim mesec ili krajem 2027.

Prenemagao se i da će na izborima „oni” verovatno da pobede, jer sami kažu u svojim istraživanjima da imaju ogromnu prednost.

„Veliki su favoriti, ja im to priznajem ali ne mogu da mi oduzmu pravo da se sa političkim istomišljenicima, ljudima koji ne žele da od Srbije naprave svinjac i brlog borim protiv onih koji bi od zemlje to da naprave”, kazao je Vučić.

Pa ako pobede, on će im čestitati, ali „prvo da prebrojimo glasove iz kutija pa ćemo onda pobede da proglašavamo, da ne bude kao u Zaječaru i Kosjeriću.”

Izbori, izbori

S druge strane, dnevni list „Danas“ tvrdi da se u vrhu Srpske napredne stranke za vanredne izbore najverovatnije razmatra 28. decembar ove godine, ali da se u obzir uzimaju i oktobra i januar 2026.

I inače podeljena opoziicija u Srbiji nije jedinstvena ni povodom toga šta joj je činiti na narednim izborima, kad god da budu raspisani. Dok jedni zahtevaju momentalno raspisivanje i pridružuju se studentima i građanima koji mesecima protestuju širom Srbije, drugi deo insistira na tome da pre promene izbornog sistema i generalne revizije biračkog spiska ne može biti ni govora o održavanju narednih parlamentarnih izbora.

Ostali su tamo, gde se jedva ujedinjena opozicija ponovo pocepala na „bojkotaše“ i one koji to nisu: u periodi posle vanrednih izbora održanih u decembru 2023.

Za razliku od opozicije, studenti su jedinstveni. Hoće izbore što pre.

Studentima u blokadi, kako se moglo nebrojeno puta čuti, održavanje izbora odgovara uvek, budući da su još 5. maja tražili njihovo momentalno raspisivanje i ne odustaju od toga. Izborna lista njihovih kandidata već je navodno sastavljena – samo što je drže u tajnosti, a osnove programa pročitane su na protestu 28. juna u Beogradu.

Od promene izbornih uslova biće da nema ništa, a posle svega što se događalo od 1. novembra 2024. pitanje je šta bi još trebalo da se desi da se Vučić natera da raspiše vanredne izbore, ako mu istraživanja govore da ne može sigirno da ih dobije čak ni uobičajnim marifetlucima, prevarama i štelovanom biračkom spisku.

A šta kaže zakon?

Prema Ustavu Republike Srbije i Zakonu o izboru narodnih poslanika, parlamentarni izbori moraju biti raspisani najkasnije u roku od 90 dana od isteka mandata aktuelnog saziva Skupštine, koji traje četiri godine od dana formiranja. Pošto je sadašnji sastav parlamenta izabran u decembru 2023, a konstitutivna sednica novog parlamenta održana 6. februara 2024. godine — njegov mandat formalno bi se završio u decembru 2027. godine, a izbori po zakonu bi morali uslediti najkasnije do februara ili marta 2028.

Iskustvo iz prethodne decenije nas uči da je Vučić one silne vannredne izbore raspisivao onda kada je bio siguran da će SNS da pobedi. Za sada licitacije datumima za izbore liče na probne balone.

