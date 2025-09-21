Aleksandar Vučić

Divlja gradnja

21.септембар 2025. T. S.

Vučić predložio novi zakon: 100 evra za legalizaciju objekta

Vučić je najavio novi zakon „Konačno svoj na svome“ kojim će biti omogućeno građanima da za nekoliko stotina evra legalizuju neuknjižene objekte. Iako će zakon važiti za sve, ostaje sumnja da će se najviše okoristiti naprednjački biznismeni sa hiljade novoizgrađenih i planiranih kvadrata

Analiza

20.септембар 2025. Davor Lukač

Snaga nejedinstva: Drugačiji pogled na vojnu paradu

Dodik je zakasnio, ali mu je ipak oslobođeno mesto do Vučića, na paradi je izvedena pokazna vežba iako joj tu nije mesto, 50 posto vojnih sredstava je bilo iz prošlog veka – utisci su koje građani nisu imali prilike da čuju o najnovijoj vojnoj paradi u Beogradu