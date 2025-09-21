Priča o Vučiću kao „superzvezdi u Kini“ ponovo je aktuelna, ovog puta zbog Dragana J. Vučićevića koji je obukao majicu sa brojem 577 – koji se na kineskom izgovara slično kao prezime predsednika Srbije. I Vučić je nedavno iz Kine govorio kako je „Vućići“ u toj zemlji praktično postao sinonim za Srbiju

„Kinezi obožavaju Vučića i zovu ga 577, što se na srpskom izgovara kao vu-ći-ći“.

Tako su pre nekoliko godine pisali tabloidi i govorili neki narodni poslanici iz redova Srpske napredne napredne stranke, poput Luke Kebare, koji je u Skupštini Srbije 2021. godine progovorio na kineskom.

Ista priča o Vučićevom kultu ličnosti u Kini sada se izgleda reciklira, jer se glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević u subotu (20. septembar) u vreme održavanja vojne parade, pojavio u studiju ove televizije u majici i kačketu sa natpisom „577“.

Kako piše Informer, „uprkos znatiželji mnogih šta je poruka zagonetnog broja, Vučićević je do trenutka objavljivanja ove vesti rešio da ostane zagonetan i da ne otkrije o čemu se radi“.

Međutim, pošto se urednik glavnog prorežimskog tabloida ubrzo na društvenim mrežama pohvalio fotografijom u pomenutoj majici, uz reči „Živela Srbija“ i podignuta tri prsta, mnogi korisnici društvenih mreža prisetili su se da nije prvi put da naprednjaci i njima bliski ljudi koriste broj 577 u propagandne svrhe.

Inače, u numerologiji je ovaj broj poznat kao „anđeoski“.

Vućići sinonim za Srbiju

I predsednik Srbije nedavno je, prilikom posete Kini, govorio o svojoj popularnosti u toj zemlji.

On je naveo da je tamo toliko popularan da je Kinezima, praktično, postao sinonim za Srbiju.

„Izađite ovde na ulicu i kažite ljudima šta vam kažu kad kažete da ste iz Srbije – prva reč je ‘Vućići’. Gde god da se pomerite, gde god da krenete“, rekao je Vučić.

Od svih izjava ludog Coe za sve ove godina ova je jedna od najjačih. pic.twitter.com/CaED3IMt4a — p-era (@p_era1) September 4, 2025

„Superzvezda u Kini“

Priča o „Vućićiju“ i broju 577 potiče iz 2021. godine, kada je Srpski telegraf objavio razgovor sa Džang Jing, dopisnicom kineske državne televizije CCTV iz Srbije. Ona je neposredno pre toga uradila intervju sa Aleksandrom Vučićem, koji, kako je ona reka „ima status superzvezde u Kini“.

„Kinezi ga zovu 577 zato što u kineskom izgovoru 577 zvuči kao vu-ći-ći, prilično slično njegovom prezimenu Vučić. Kako bi ljudi lakše zapamtili, Vućići – 577“, rekla je tada Jang za Srpski telegraf.

Ona je objasnila i da je predsedniku Srbije ispričala priču o tri broja.

„Smejao se, zaista mu se svidela i šalila sam se s njim na kraju. Rekla sam mu: ‘Gospodine predsedniče, nisam se vratila godinu i po dana u Kinu, ne zbog koronavirusa već zato što se plašim da bih bila blokirana u Pekingu od vaših fanova ukoliko ne bih mogla da im donesem vaše fotografije&’. Tada je potpisao tri fotografije, koje sam poslala njegovim fanovima na CCTV“, ispričala je Jang.