Dok studenti marširaju ka Nišu, gde će se u subotu 1. marta održati naredni veliki protest, priprema se sednica Skupštine na kojoj bi trebalo da bude usvojena ostavka premijera Miloša Vučevića i Vlade koja je pala zbog studentskih protesta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da se stvari polako stabilizuju, da protesti slabe i da će, kako je naveo, organizatori gledati da ih radikalizuju.

Ovakve izjave predsednika Srbije, Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji, smatra klasičnim primerom spina.

„Tipična odlika spin diktatora, a on to jeste, je da kada se nađe u nekom problemu, pokušava da ga relaksira, da smanji štetu, da plati onu cenu koja ne dovodi u pitanje karakter klijentelističke mreže i zarobljene države, da daje ustupke i povremeno zaoštrava stvari, nadajući se da će ta energija vremenom da iscuri i da će stvari uvesti ponovo u kolotečinu, koristeći svaku priliku da preusmerava deo pažnje”, kaže Stojiljković.

Prema njegovim rečima, mart će biti ključan za razvoj dalje situacije.

„Mislim da smo ušli u kritičnu fazu u kojoj treba videti šta će se dešavati sa protestima i širim građanskim i radničkim nezadovoljstvom i sa njihovim političkim i institucionalnim uokviravanjem. Ako ostanu u protestu, studenti, ali i zaposleni u prosveti u martu ulaze u kritičnu fazu u kojoj je pitanje da li mogu da nadoknadama nastave spasu ovu godinu. Mada misim da je i studentima i ostalima najvažnije da su već postigli rezultat. Ovim što su uradili, ljudi su se uspravili i postali građani, a ne podanici”, kaže Stojiljković.

Veruje da se sa protestima neće stati, a da će se videti kakav će oblik oni dobiti ubuduće.

„Ja sam zadivljen strategijom studenata. Oni pređu na marševe i to marširaju tamo gde nema Vremena, nema N1, i učine da stvar postane vidljiva”, kaže Stojiljković.

Pešačili su studenti najpre od Beograda do Novog Sada, zatim iz različitih univerzitetskih centara do Kragujevca, a u toku je njihova maršruta ka Nišu.

„Studenti su akter širih društvenih promena koji nakon dugog vremena ima kredibilitet i uživa poverenje građanki i građana. Sve ono što je bio problem za ranije proteste – nije postojao akter koji može da harmonizuje i u koji se ima poverenje i koji vas na neki način usmerava da se samoangažujete”, kaže Stojiljković.

To će, dodaje, ostati prisutno i daje šanse da će doći do neke vrste promene.

„Ovde on (Aleksandar Vučić) više nema posla samo sa studentima i akademskom zajednicom, kulturnim udruženjima, prosvetom, on ovde ima dva problema. Prvi je što strah počinje da menja stranu. Repovi njegove kijentelističke mreže počinju da razmišljaju šta će sa sobom. Drugo, to što on naziva pokretom za narod i državu, u to praktično prerasta studentski pokret i blokade.”

Kupivona vremena

Masovni protesti u Srbiji počeli su ubrzo po padu nadstrešnice novosadske železničke stanice kada je stradalo 15 ljudi, a jedna teško povređena. Usledila su razna obećanja vlasti i pokušaji smirivanja situacije, najpre nuđenjem povoljnih kredita mladima za kupovinu stanova. Usledila je ostavka premijera Miloša Vučevića pred kamerama, ali se sa njom istinski rasteglo. Sednica na kojoj bi ona trebalo da bude usvojena najavljena je za 4. mart.

Stojiljković napominje da je sada pitanje šta će biti politički institucionalni okvir i podseća da vlast koristi sve da kupi vreme.

„Videćemo šta će biti sa skupštinskom sednicu, koliko će se ona baviti pravim stvarima, a koliko će se razvodnjavati donošenjem zakona, što onda znači samo kupovinu vremena”, kaže sagovornik „Vremena”.

Sednica i ono što sledi će, kaže, pokazati da li će „vlast uspeti da kupi vreme time što će iz postojećeg kartela vlasti formirati novu Vladu i da li će ona imati ograničen mandat i agendu na kojoj mora biti konačno raspisivanje izbora”.

„Na kraju krajeva, takav tip krize se i razrešava izborima, ali izborima koji su rezultat promenjene svesti i promenjenih uslova i okvirima”, kaže Stojiljković za „Vreme”.

Ana Branbić, predsednica parlamenta, navela je da neće biti novih izbora.

Borba protiv korupcije kao još jedna farsa

Rekao je predsednik gostujući u emisiji Ćirilica na Happy televiziji da su demonstracije krenule od tragedija u Ribnikaru, Duboni i Orašju, a da ih nije bilo posle masovnih ubistava u Velikoj Ivanči i Jabukovcu, gde je, kako je naveo, „bilo grešaka države mnogo više nego u ovim slučajevima”.

„I odjednom najveće demonstracije u poslednjih ne znam koliko godina. I onda vidite posle 15 dana njih više ne interesuju te žrtve, oni počinju da prave karnevalsku atmosferu i žurke i blokiraju puteva”, rekao je Vučić i dodao da od tada sve vreme traje kriza.

Sociolog Ivan Živkov napisao je na društvenoj mreži Iks da je Srpska napredna stranka ohrabrena činjenicom da se velik broj ljudi pridružuje samo performansima koji nemaju eksplicitan zahtev za smenu vlasti, jer, kako je na pisao, zna da kuvanje pasulja, pevanje pesama, igranje malog fudbala i slične akcije mogu da se odvijaju paralelno s njihovim kriminalom još jako dugo.

Govoreći nedavno o padu nadstrešnice na Insajder televiziji, Vučić je rekao da je ona pala zbog greške struke. Počela su pre toga hapšenja zbog korupcije, a pred tužilaštvom je pokrenuta i istraga za korupciju povodom pada nadstrešnice, zbog, kako je za Dojče vele podsetio profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Ognjen Radonjić „pritiska javnosti”.

„Zašto im je bio potreban pritisak javnosti da to urade? Upravo zato sada imamo narativ vlasti da tu nije reč o korupciji nego o grešci struke. Ostala hapšenja za pronevere koja se dešavaju nemaju veze sa studentskim zahtevima, tako da ja mislim da je sve to zajedno bacanje prašine u oči i da je to sa unapred dogovorenim ishodom“, kazao je Radonjić za Dojče vele.