Obećanja Vučića u vezi sa kanalizacijom u Borči do sada su odlazila u septičke jame stanovnika prigradskih naselja. Da li će tako biti i sa poslednjom najavom koju je predsednik Srbije otišao lično da saopšti tokom naprednjačkih "antiblokaderskih" okupljanja u 120 gradova

„Ovde ćemo za kanalizaciju da damo 80 miliona evra. Ja vam garantujem lično“, stajao je Aleksandar Vučić u leto 2019. godine u Borči i dodao:

„Ja sam odgovoran za to. Mene držite za reč za to i meni kažite da sam kriv ako se tako nešto ne bude dogodilo.“

Kolektori i prečistači

Više od šest godina kasnije, Vučić je u nedelju, 7. septembra 2025, stajao opet u Borči. Ovo naselje je odabrao da poseti tokom okupljanja vlasti u 120 mesta po Srbiji, gde su po četvrti put organizovali proteste protiv blokada.

U međuvremenu, Borčanci i dalje žive među istim septičkim jamama. Izgradnja kanalizacije nije ni započeta.

„Vidite kako smo krenuli sa kanalizacijom u Krnjači. Krećemo sa kolektorima i prečistačima i kanalizacijom u Borči“, dodao je.

Četvrtina Beograđana živi u srednjem veku

U Beogradu oko pola miliona stanovnika naselja Kotež, Krnjača, Ovča i Borča još nema kanalizaciju.

Direktor centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović objasnio je lane za „Vreme“ kakve posledice mogu ostaviti snažni pljuskovi u ovim naseljima.

„Voda nema gde da se odlije i dolazi do izlivanja fekalnih materija. Potrebno je izgraditi sistem u kome postoji razdvojena kišna i fekalna kanalizacija, ali i napraviti program pošumljavanja jer prave zelene površine upijaju višak vode”; rekao je Jovanović.

Sva obećanja

Kanalizacija je trebalo da bude završena za sva domaćinstva do 2025. godine, ali poslednjih godina, kako je rekao Jovanović, nije urađeno ništa. Više puta je, pred svake izbore, u proteklom periodu podgrevana nada žitelja leve obale Dunava da će imati život po civilizacijskim standardima, ali na tome je i ostalo.

Najpre su 2019. godine Goran Vesić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavili radove na kanalizacionoj mreži početkom proleća 2020, a zatim se niz obećanja nastavio, a poslednji dat rok je kraj 2021. godine.

Ipak, grad je onomad obustavio tendere za odabir izvođača radova, a Evropska unija obustavila je tako i dodelu sredstava.

Kada je Aleksandar Šapić u svom najsvežijem predizbornom pohodu obišao stanovnike Borče i otvorio pijacu, rekao je da kanalizacija neće skoro biti završena i da je „tako najbolje”.

„Jer agonija koja traje pet godina, gde se ljudi lažu pet godina kako će to sutra da krene i kako imamo neke velike pare, kao samo nemaju oni gde da ih potroše, nije to baš tako bilo“, rekao je tada gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Novi-stari tender

U februaru 2024. godine Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je novi tender za projektovanje i izgradnju primarne i sekundarne kanalizacione mreže u naseljima kotež, Knjača i Borča.

Usluge i radovi koji se potražuju ovim tenderom trebalo je da budu finansirani iz kredita od 35 miliona evra koji je Evropska investiciona banka (EIB) još 2019. godine stavila na raspolaganje Gradu Beogradu.

Iako je kredit za izgradnju kanalizacije na levoj obali Dunava obezbeđen još pre par godina, sredstva godinama nisu korišćena.

Da bi Grad Beograd mogao da povuče novac iz kredita, prvo mora da završi proceduru javne nabavke za potrebne radove i usluge, potpiše ugovore o tim radovima i uslugama i završi procedure eksproprijacije zemljišta. Grad je, takođe, u obavezi da sve tendere koji se finansiraju sredstvima EIB-a sprovede u skladu sa EIB vodičem o javnim nabavkama.

Ovaj tender identičan je još jednom, koji je bio raspisan 2022. godine, a završen je nedodeljivanjem ugovora.

U junu 2025, grad Beograd je produžio rok za raspolaganje zajmom za izgradnju kanalizacije na levoj obali Dunava, koji je ugovorio sa Evropskom investicionom bankom. Plan je da se krajni rok raspolaganja kreditom produži do 30. septembra 2026.