Visoki savet tužilaštva

08.septembar 2025. Marija L. Janković

Je li ovo kraj Zagorke Dolovac?

Režimiski tabloidi su pompezno najavili da je prva srpska tužiteljka Zagorka Dolovac ostala bez većine u Visokom savetu tužilaštva. Da li je to istina i šta to znači za dalju borbu za istragu o nadstrešnici?

„Indeks je jači od pendreka“

08.septembar 2025. K. S.

BLOG Studentski protest u Beogradu: Planirana i blokada Gazele

Studenti u blokadi pozvali su na novi protest u Beogradu. Okupljanje je najavljeno za 14 časova pred zgradom Vlade Srbije, a poslednja tačka današnje šetnje biće zgrada Sektora unutrašnje kontrole na Novom Beogradu

Ivica Dačić

Kratki portret savremenika

08.septembar 2025. B. B.

Policija protiv građana: Povratak u devedesete Ivice Dačića

Policija je postala ključni faktor u političkim zbivanjima u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova je po drugi put Ivica Dačić. Osvrnimo se kratko na životopis čoveka koji nije naučio lekcije iz devedesetih i sam sebi stavlja omču oko vrata

SNS antiblokaderi u Zemunu

07.septembar 2025. Davor Lukač

Kako me je Andrej Vučić potapšao po ramenu

U procesiji antiblokadera sa Dačićem na čelu – Andrej Vučić. Digne ruku da se zaštiti od snimka, onda me onako baš prijateljski blago potapše po ramenu i kaže “nemoj da me snimaš”