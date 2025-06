Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo je krivični postupak protiv narodnih poslanica Dragane Rakić, Danijele Nestorović i Jelene Milošević zbog sukoba s policijom ispred zgrade tužilaštva u ovom gradu u novembru prošle godine.

Rakić, Nestrotović i Milošević su osumnjičene za napad na službeno lice u vršenju dužnosti, za šta je zaprećena kazna od tri do 10 godina zatvora.

Republički i pokrajinski poslanici i odbornici u gradskoj Skupštini Novog Sada blokirali su 19. novembra ulaz u Više javno tužilaštvo u tom gradu, zahtevajući da se aktivisti i opozicioni političari koji su pritvoreni nakon protesta u ovom gradu, puste na slobodu.

Blokada je održana i narednih dana, a tokom blokade je zamenica predsednika Demokratske stranke Dragana Rakić otimala štit policajcu i pokušavala da mu podigne vizir sa šlema kako bi mu videla lice, a njoj su se pridružile i Milošević i Nestorović. Tokom guranja građana sa policijom jednom policajcu ispao pištolj.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je sedam meseci kasnije na sednici skupštinskog Odbora za oodbranu i unutrašnje poslove saopštio da je tužilaštvo naložilo da se protiv te tri poslenice pokrene krivični postupak.

„Osnovno javno tužilaštvo je naložilo da se protiv narodnih poslanika Rakić Dragane, Nestorović Danijele i Jelene Milošević podnese krivična prijava zbog izvršenog krivičnog dela – napad na službena lica u vršenju službene dužnosti iz člana 323. stav treći, Krivičnog zakonika. To je izvršeno na štetu policijskih službenika“, rekao je Dačić.

Rakić: Nisam od onih koji beže

Poslanica Demokratske stranke Dragana Rakić izjavila je za portal Nova da je reč o klasičnom zastrašivanju.

„Novinari me pitaju za krivičnu prijavu, a ja za nju saznajem iz medija. To je Vučićeva škola vladanja: prvo pusti pretnju, pa onda gradi priču oko nje. Sve je to još jedan pokušaj zastrašivanja i predstave za narod, da se fingira kontrola, tamo gde postoji samo strah“, rekla je Rakić.

Ona je naglasila da „nije od onih koji beže“.

„Ako misle da će me time ućutkati ili da će mi slomiti kičmu, onda zaista ne razumeju na koga su se nameračili. Ja sam bila ispred suda u Novom Sadu zbog pravde. A oni su došli da je uguše. Međutim, znamo ko beži. Vučić. Bežao je ceo život: od istine, od odgovornosti, od zakona, od naroda. I sada pokušava da još jednom pobegne kako bi izbegao suđenje za sve što je uradio, za to što je ruinirao i upropastio i državu i društvo. Ovaj put mu to nećemo dozvoliti. Biće mu suđeno ovde, u Srbiji, pred građanima i pred istorijom“, rekla je Rakić.

Ona je ocenila da je Vučićev autoritet „kao Ćacilend: lažan, prazan i sklepan za jednokratnu upotrebu“.

„Za Vidovdan dolazim u Beograd na veliki protest na koji pozivaju studenti. Ako je Vučić stvarno nameravao da me hapsi – tu će me naći“, zaključila je Rakić.