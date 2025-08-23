Ursula fon der Lajen i Aleksandar Vučić

Protesti u Srbiji

23.avgust 2025. Ferenc Gal / DW

Nasilje u Srbiji: Kako reaguje EU?

Čak i nakon najnovije eskalacije nasilja, EU je nastavila po istom principu sa Srbijom i nije eksplicitno pozvala vladu na odgovornost. Da li bi uskoro mogao da poraste pritisak na vlasti Aleksandra Vučića?