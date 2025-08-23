Vrhovnom javnom tužilaštvu podneta je krivična prijava protiv bivših funkcinera preduzeća „Infastruktura železnice Srbije” a.d. Beograd Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića, objavljeno je u više štampanih medija bliskih vlastima, koji se pozivaju na svoja saznanja.

Bojović i Milošević se u krivičnim prijavama terete za zloupotrebu službenog položaja, u vezi sa padom nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici, 1. novembra prošle godine kada je poginulo 16 ljudi.

Ko je prijave podneo?

Krivičnu prijavu su podneli članovi vladajuće koalicije – poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, koji je i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Đorđe Komlenski, poslanik Pokreta socijalista Aleksandra Vulina.

Uz tekstove je objavljena i privatna fotografija na kojoj su dvojica bivšig funkcionera „Infrastrukture železnice” u društvu sa tužiocem za organizovani kriminal Mladenom Nenadićem i rektorom Beogradskog univerziteta Vladanom Đokićem, što je predstavnicima vlasti i njima naklonjenim medijima služilo kao povod za napade.

U krivičnoj prijavi se navodi da Bojović i Milović „nisu ispitani čak ni kao svedoci” u postupku koji se zbog tragedije u Novom Sadu vodi pred Višim sudom u tom gradu.

„Dokumentacija koju su potpisivali, i priložena je uz prijavu, nesmunjivo ukazuje da su Bojović, u to vreme predsednik Skupštine ‘Infrastruktura železnice Srbije’ a.d. Beograd, i Milošević, u to vreme izvršni direktor tog preduzeća, nesumnjivo i izričito garantovali bezbednost putnika na svim staničnim zgradama uključujući i železničku stanicu u Novom Sadu”, navedeno je u krivičnoj prijavi.

