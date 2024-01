Nakon što je otkriveno da Aleksandar Erac pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu, on je podneo ostavku. Pitanje je kako je uopšte mogao da bude kandidat na izborima

Aleksandar Erac, iz Pokreta Socijalista koji je na lokalne izbore u Kraljevu izašao u koaliciji sa SNS-om, ipak neće biti odbornik u lokalnoj skupštini, nakon što je otkriveno da je pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu.

Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta kaže za „Vreme“ da se Erić danas pojavio na konstitutivnoj sednici Skupštine grada Kraljeva, ali da je verifikacioni odbor predložio odbijanje njegovog mandata, a on je u međuvremenu podneo ostavku na odborničko mesto.

Voštinić navodi da je prema njihovim saznanjima Aleksandar Erac pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 12 meseci.

Međutim, Voštinić navodi da Erac nije mogao čak da bude ni kandidat na izborima.

„On neće biti odbornik, ali neće biti ni zavedeno da je to zbog toga što je krivično osuđen jer se Gradska izborna komisija proglasila nenadležnom jer nije utvrđivala da li su kandidati krivično osuđivani, a imala je tu obavezu. Ranijih godina smo to morali sami da dokazujemo. Sad su oni morali da prikupe takve podatke. Tako da praktično niko nije utvrdio da je on krivično osuđen, sve je prošao, a praktično nije smeo ni da bude kandidat na izborima“, ističe Vošatinić.

Ivan Matović iz GG Starosedeoci Kraljeva izavio je da je Erac u julu pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od godinu dana od Višeg tužilaštva za borbu protiv korupcije.

„On sa pravosnažnom presudom zatvora, a kućni pritvor i nanogica se računaju u to, ne može biti odbornik ni po zakonu, a ni po poslovniku skupštine grada“, rekao je Matović za N1.

I on takođe istiće Erac nije trebalo da bude na listi SNS.

„Jer je GIK imala obavezu da proveri da li su odbornici osuđeni ili se vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, nije mogao da bude odbornik ni u prethodnom sazivu, jer smo poslednju sednicu imali u septembru, a on je osuđen u julu“, izjavio je Matović.

Voštinić je rekao i da Loklani front ne može da tvrdi da li Aleksandar Erac ima nanogicu.